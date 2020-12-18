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شاهد.. السد يتوج بكأس أمير قطر ليلة افتتاح مبهر لملعب الريان المونديالي

نادي السد حصد اللقب للمرة 17 في تاريخه (رويترز)
نادي السد حصد اللقب للمرة 17 في تاريخه (رويترز)
محمد السيد - الدوحة
18/12/2020-|آخر تحديث: 18/12/202009:58 PM (مكة المكرمة)

توج السد بلقب كأس أمير قطر لكرة القدم بعد فوزه على العربي 2-1 في المباراة النهائية التي دشنت ملعب الريان، رابع ملاعب كأس العالم القادمة "مونديال قطر 2022" التي يعلن عن جاهزيتها.

وسجل الجزائري بغداد بونجاح هدفي بطل كأس الأمير في الدقيقتين 3 و44، ونال أورون غونارسون شرف تسجيل هدف فريقه الوحيد في الدقيقة 23.

وشهدت المباراة حضور 20 ألف مشجع شاهدوا تتويج السد بالنسخة الجديدة من كأس الأمير التي صممها المهندس القطري حمد المري.

وقبل المباراة النهائية، شرف أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني حفل افتتاح ملعب الريان الذي أصبح رابع ملاعب "مونديال قطر 2022 "جاهزية.

وأضيئت سماء الملعب -الذي سيحمل اسم "أحمد بن علي" والواقع في الريان إحدى أعرق المدن القطرية- بالألعاب النارية ذات الألوان والتصاميم المهرجانية، وسط تعالي صيحات وهتافات الآلاف من عشاق الكرة والرياضة الذين ملؤوا 50% من مدرجات الملعب، في صفوف منظمة وفقا للإجراءات الصحية التي تم فرضها .

وشمل الحفل -الذي حضره رؤساء: الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو، والأوروبي ألكسندر تشيفرين، والآسيوي سلمان بن إبراهيم آل خليفة- عدة فقرات مبهرة باستخدام أحدث التقنيات التكنولوجية، حيث حرص منظمو الحفل على إبراز معاني السلام والمحبة بين مختلف الثقافات ودول العالم.

كما تضمن الحفل استعراض الفرقة العسكرية، وإطلاق الألعاب النارية، وقيام المتطوعين برفع أعلام الفريقين بجانب علم قطر، وطافوا بها أرض الملعب في إطار الاحتفالات باليوم الوطني الذي يتزامن مع هذه المباراة.

وكانت الاحتفالات حاضرة خارج الملعب وفي محيطه من خلال الفعاليات المصاحبة التي شهدت فعاليات ترفيهية وترويجية جذبت الجماهير من مختلف شرائح المجتمع من المواطنين والمقيمين، وخاصة الأطفال والشباب.

وأخذت الفعاليات المصاحبة طابعا عائليا، وهو ما درجت عليه العادة بنهائي كأس الأمير في كل البطولات والنهائيات الخاصة بها، كما أتاحت الفعاليات انتقال الجماهير إلى المدرجات بسهولة ويسر.

وشارك في الحفل أكثر من 500 فنان محترف من قطر ودول أخرى، فضلا عن فرق من الجاليات المختلفة، أبرزها الهند، المكسيك، نيجيريا، كينيا، تونس، مصر، الذين قدموا سلسلة من اللوحات الفنية الرائعة التي أشعلت حماس الجماهير.

وتم تصميم حفل الافتتاح ليكون المحطة الأولى للإثارة والمتعة الذي ينتظرها رابع ملاعب مونديال قطر، حيث سيستضيف 7 مباريات خلال نهائيات كأس العالم وحتى الدور ثمن النهائي، كما سيستضيف كأس العالم للأندية في فبراير/شباط المقبل، وكأس العرب في ديسمبر/كانون الأول العام المقبل.

وشهد الحفل تدشين الاتحاد القطري لكرة القدم شعار ملف استضافة كأس آسيا 2027.

المصدر : الجزيرة

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