رونالدو سجل وغادر مصابا.. لاتسيو ينتزع تعادلا دراميا مع يوفنتوس

سجل اللاعب البديل فيليبي كايسيدو هدفا في الوقت الضائع وقاد لاتسيو لتعادل ثمين 1-1 مع ضيفه يوفنتوس اليوم الأحد في الجولة السابعة من الدوري الإيطالي لكرة القدم ليحرمه من نقطتين غاليتين في رحلة الدفاع عن لقبه بالبطولة.

ورفع يوفنتوس رصيده إلى 13 نقطة في المركز الثالث بجدول المسابقة مقابل 11 نقطة للاتسيو الذي تقدم للمركز الثامن مؤقتا.

وسجل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هدف التقدم ليوفنتوس في الدقيقة الـ15، ليرفع رصيده إلى 6 أهداف في المركز الثاني بقائمة هدافي المسابقة مناصفة مع أندريا بيلوتي مهاجم تورينو وبفارق هدف واحد خلف السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم ميلان.

وتعادل البديل فيليبي كايسيدو للاتسيو بهدف في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

وشهدت الدقيقة الـ75 سقوط رونالدو على الأرض متألما نتيجة ركله لويس ألبرتو لاعب لاتسيو بدلا من الكرة، ليتم تبديله باللاعب الأرجنتيني باولو ديبالا.