قبل يوم من مواجهة يوفنتوس.. بارتوميو يعلن استقالة مجلس إدارة برشلونة

أعلن رئيس نادي برشلونة الإسباني جوسيب ماريا بارتوميو، استقالة مجلس إدارة النادي اليوم الثلاثاء، بعد حملة جمع التوقيعات التي لاقت إقبالا كبيرا من أعضاء النادي الكتالوني.

وذكر الحساب الرسمي لبرشلونة على تويتر إعلان رئيس النادي استقالة المجلس بشكل مقتضب.

الرئيس بارتوميو يعلن استقالة مجلس إدارة نادي برشلونة. pic.twitter.com/sXHvQbhLJM — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) October 27, 2020

وقالت الصحافة الكتالونية إن بارتوميو ومجلسه أقدموا على الاستقالة، بعد فشلهم في إحباط الاستفتاء على سحب الثقة منهم من خلال حملة يقودها جوردي، وجمع خلالها 16 ألفا و520 توقيعا لسحب الثقة من المجلس، وهو النصاب المطلوب للإطاحة ببارتوميو ومجلسه.

وتفجرت العديد من الأزمات داخل أروقة النادي منذ العام الماضي على خلفية تراجع الأرباح واستقالة بعض أعضاء مجلس الإدارة بعد فضيحة الشركة التي تعاقد معها النادي بمبلغ مبالغ فيه بشكل فاضح.

وكانت الهزيمة التاريخية 2-8 أمام بايرن ميونخ الألماني في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا في أغسطس/آب الماضي القشة التي قصمت ظهر البعير، حيث توالى الهجوم على بارتوميو وطالبه الجميع بالتنحي عن رئاسة النادي.

وتأتي الاستقالة في وقت حساس قبل مواجهة برشلونة ويوفنتوس غدا الأربعاء في تورينو بدوري أبطال أوروبا.