لماذا اختفت الكرة البرازيلية الجميلة؟

مع "جوغو بونيتو" (اللعب الجميل) الذي تميّزت به، ونجومها الأساطير ورقمها القياسي العالمي في عدد الألقاب في كأس العالم (5 مرّات)، يُطلق على البرازيل لقب "أرض كرة القدم". لكن هل لا تزال كذلك؟

فالبلاد التي أنجبت بيليه وغارينشا ورونالدينيو، وأبهرت العالم بأسلوب السامبا الساحر، لم تحرز كأس العالم منذ عام 2002، ولم يُتوّج أيٌّ من لاعبيها بالكرة الذهبية منذ أن حصل كاكا على هذا الشرف عام 2007.

وفي الوقت الذي يعاني فيه المنتخب البرازيلي من أجل حجز بطاقته إلى نهائيات مونديال 2026، يتساءل كثيرون في البرازيل ماذا يحصل للكرة الجميلة في هذا البلد الذي لم يغب عن نهائيات كأس العالم إطلاقا؟

ويقول إدينيو ابن بيليه البكر "بلغنا مرحلة متدنية. كنا نملك في السابق رياضيين من الطراز العالمي".

وحتى رئيس البرازيل الحالي لويس إنياسيو لولا دا سيلفا أقرّ بأن البرازيل "لا تلعب أفضل كرة قدم في العالم في الوقت الحالي".

