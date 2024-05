هل يندم برشلونة للإبقاء على تشافي رغم الموسم الصفري؟

خرج فريق برشلونة الإسباني لكرة القدم بموسم صفري بعد فشله محليا وقاريا، ليكتب المدرب تشافي هيرنانديز تاسع رقم تاريخي سلبي للـ(بلوغرانا) في الألفية الجديدة من إجمالي 23 موسما.

وأخفق النادي الكتالوني في مسابقات الدوري والكأس والسوبر الإسباني، كما ودّع دوري أبطال أوروبا بهزيمة مذلة برباعية أمام باريس سان جيرمان.

في أعقاب الهزيمة (3-5) أمام فياريال في الجولة 22 من الدوري الإسباني في يناير/كانون الثاني الماضي، أعلن تشافي أنّه سيرحل عن الفريق بنهاية الموسم.

وقال "يحتاج الوضع إلى تغيير ديناميكي" قبل أن يعدل عن قراره ويكشف استمراره بمنصبه في أواخر أبريل/نيسان الماضي، مُعللا ذلك بـ"أنّه يريد إكمال المشروع الذي لم ينته بعد".

خلّف قرار تشافي بالبقاء انقساما في مجلس الإدارة وغرف خلع الملابس وحتّى الصحافة الموالية للنادي، وبينما انتظرت الجماهير أن يبدأ الرئيس لابورتا مفاوضاته مع مدرب من الصف الأول وإنقاذ الفريق من المستويات المتذبذبة الحالية، أطل لابورتا مع تشافي وأعلنا معا استمرار التعاون بينهما. هل يملك تشافي الأدوات؟

يبدو برشلونة كحقل تجارب مع تشافي، ومن الواضح أنّه يعالج الأمور من منظور اللاعب وليس المدرب، في حين تكمن المعضلة الأساسية في فلسفة المدرب نفسها.

من أجل تطبيقها، سيستنزف ذلك وقتا طويلا ربما يمتد لمواسم، والسبب أن تشافي لا يملك الأدوات الكاملة لتحويل أفكاره -المتواضعة أساسا- إلى واقع ملموس على أرض الملعب.

على سبيل المثال، لجأ تشافي إلى استخدام قلب الدفاع الدنماركي أندرياس كريستنسن في خط الوسط مرّات عديدة هذا الموسم، في محاكاة لما يفعله غوارديولا مع أكانجي وستونز في مانشستر سيتي، لكن ذلك لم يساعد تشافي كثيرا، بالنظر لمحدودية قدرات اللاعب.

مع صعوبة تطبيق فلسفته القائمة على الاستحواذ والضغط المضاد، التي اشتهرت بها مدرسة برشلونة لعقود، انتهج تشافي ثقافة مضادة، حيث عمد إلى التسجيل عبر الركلات الثابتة، من مبدأ "ميكيافيلي بحت" وهو تحقيق الانتصار بأي طريقة كانت.

فقد أحرز برشلونة 16 هدفا من الركلات الثابتة هذا الموسم، أبرزها في 3 مباريات متتالية أمام باريس سان جيرمان وريال مدريد وفالنسيا.

في المحصلة يمكن القول إن تشافي وأد نهج "التيكي تاكا"، وبدأ مرحلة جديدة تعتمد على الكرات الطولية والعرضيات.

