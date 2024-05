صلاح يعيد ليفربول إلى سكة الانتصارات وتشلسي يسحق وست هام بخماسية

كان النجم الدولي المصري محمد صلاح على موعد مع التاريخ في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد أن قاد ليفربول 4-2 على ضيفه توتنهام هوتسبير، اليوم الأحد، في المرحلة الـ36 للمسابقة.

وارتفع رصيد ليفربول، إلى 78 نقطة، لكنه بقي في المركز الثالث، في حين توقف رصيد توتنهام عند 60 نقطة في المركز الخامس، لتتقلص آماله في الدخول للمراكز الأربعة الأولى في ترتيب البطولة المؤهلة لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

وافتتح صلاح التسجيل لليفربول في الدقيقة 16 عبر ضربة رأس رائعة، ليصل إلى هدفه التاسع في مرمى توتنهام بالبريميرليغ، ويصبح أكثر لاعبي (الريدز) تسجيلا للأهداف في شباك الفريق الأبيض في البطولة.

Goal! 🇪🇬👑 Mo Salah is back in the lineup, and Mo Salah scores! That's his 12th goal of his career against Spurs! #beINPL #LIVTOT #LFC pic.twitter.com/XmpEKdhzkJ — beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) May 5, 2024

وأسهم صلاح بالهدف الثاني لليفربول في الدقيقة 45، الذي أحرزه زميله الأسكتلندي أندي روبرتسون، بعدما تابع تسديدة (الفرعون المصري)، التي ارتدت من حارس مرمى توتنهام.

وأضاف الهولندي كودي جاكبو الهدف الثالث لليفربول في الدقيقة 50، فيما تكفل هارفي إليوت بإحراز الهدف الرابع لأصحاب الأرض في الدقيقة 59، بتسديدة رائعة، من خلال تمريرة حاسمة عبر صلاح.

وانتفض توتنهام في الشوط الثاني، بعدما أحرز لاعباه البرازيلي ريتشارليسون والكوري الجنوبي هيونغ مين سون هدفين في الدقيقتين 73 و77 على الترتيب.

خماسية تشلسي

وسحق تشلسي جاره وضيفه اللندني وست هام بخماسية نظيفة على ملعب ستامفورد بريدج غرب لندن.

وارتقى تشلسي إلى المركز السابع مؤقتا برصيد 54 نقطة وبفارق الأهداف أمام مانشستر يونايتد الذي يحل ضيفا على كريستال بالاس الاثنين.

استهل هداف تشلسي كول بالمر التسجيل مستغلا فشل دفاع وست هام في تشتيت إحدى الكرات فوضعها داخل الشباك (15).

وأضاف كونور غالاغر الثاني بتسديدة رائعة داخل المنطقة (30).

كونور غالاغير يضيف الهدف الثاني لتشلسي في شباك وست هام#تشلسي_وست_هام #الدوري_الإنجليزي_الممتاز pic.twitter.com/y0E9dela9r — beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 5, 2024

وسجل نوني مادويكي الثالث مستغلا تمريرة بالرأس من المدافع البرازيلي المخضرم تياغو سيلفا (36).

وأضاف تشلسي هدفين في الشوط الثاني عبر السنغالي نيكولاس جاكسون (48)، قبل أن ينهي جاكسون نفسه مهرجان الأهداف قبل نهاية المباراة بـ10 دقائق.

سقوط أستون فيلا

وتغلب برايتون على أستون فيلا بهدف سجله البرازيلي جواو بيدرو في الدقيقة 87 من ركلة جزاء تصدى لها الحارس السويدي روب أولسن لكن بيدرو نجح في إعادتها الى الشباك.

Goal! Brighton take the lead late on! Joao Pedro has his penalty saved, but heads home the rebound! #beINPL #BHAFC #BHAAVL pic.twitter.com/9MMYuMCrQL — beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) May 5, 2024

وعلى الرغم من خسارته، صبت نتيجة توتنهام، منافسه الرئيسي على البطاقة الأخيرة لدوري أبطال أوروبا، في صالحه، فبات فيلا في حاجة إلى الفوز في إحدى مباراتيه الأخيرتين ليضمن المشاركة في المسابقة القارية الأهم الموسم المقبل، إذ يتقدم على سبيرز بفارق 7 نقاط مع مباراة أقل للأخير.