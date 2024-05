أنشيلوتي يتفوق على زيدان مع ريال مدريد بفضل "النجاح الهادئ"

بهدوئه الدائم وثقته الكبيرة بمعرفته التكتيكية، قطع الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرّب ريال مدريد، خطوة إضافية بتاريخ كرة القدم العالمية، بفوزه بلقب الدوري الإسباني للمرة الثانية مع الـ "ميرينغي"، وهو لقبه الـ 28 كمدرب.

الفوز مدموغ بحمضه النووي بكل بساطة وهدوء. قاد "السيّد" الإيطالي النادي الملكي، بشعره الأبيض الأنيق وبدلته السوداء عن عمر يناهز 64 عاما، للفوز بلقب الدوري للمرة الـ 36 في تاريخه، وهو اللقب الذي ترجم أكثر من أي وقت مضى أسلوب لعبه البراغماتي والفعال للنجاح الذي أكد أنه قد يناله بهدوء بعيدا عن الصخب والضجيج الذي يشتهر به الكثير من كبار المدربين.

أنشيلوتي الذي يُعدّ المدرب الوحيد الذي توج بألقاب البطولات الأوروبية الخمس الكبرى (إسبانيا، إنجلترا، ألمانيا، فرنسا وإيطاليا)، فاز للمرة الثانية بجميع البطولات التي يمكن للعملاق المدريدي أن يتوج بها (الدوري الإسباني، دوري أبطال أوروبا، كأس إسبانيا، كأس السوبر الإسبانية، كأس السوبر الأوروبية وكأس العالم للأندية).

وهذا اللقب هو الـ12 مع النادي الثاني في مسيرته (بعد ميلان الإيطالي) الذي سمح له بتجاوز الفرنسي زين الدين زيدان (11) والاقتراب من الأسطورة ميغيل مونيوس (14). ينطوي على نكهة خاصة بعدما كان من المقرر أن تنتهي حقبته الثانية في العاصمة الإسبانية في يونيو/حزيران.

وبعدما كان مرشحا لقيادة دفّة المنتخب البرازيلي بطل العالم 5 مرات، أُعلن أخيراً عن تمديد عقد المدرب النابغة في ريال مدريد حتى 2026 في أواخر ديسمبر/كانون الأول المنصرم، بعد بداية أكثر من مثالية للموسم الحالي مما طمأن إدارة الملكي إلى قدرة المدرب الإيطالي على إتمام عملية الفترة الانتقالية بعد حقبة مزدهرة في تاريخه.

بعد رحيل المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة إلى السعودية، قام أنشيلوتي بتغيير كل شيء وعدّل مخططه التكتيكي لتهيئة الأرضية أمام نجمه الوافد الجديد الإنجليزي جود بيلينغهام، ليثبت أنه يعرف كيفية إعادة تأسيس فريق ناجح.

أما النتيجة فكانت 32 انتصارا وهزيمتين فقط في 48 مباراة بجميع المسابقات، وقدرة مبهرة على التعامل مع كافة التحديات.

وقال بيلينغهام نجم بوروسيا دورتموند الألماني السابق عن مدربه "أعتقد أن قوّتنا العظمى هي أنه يجد طريقة للسماح لنا باللعب بحرية. لا يمكن التنبؤ بطريقتنا إلى حد ما. من الناحية الإنسانية، فهو ينقل إلينا الكثير من الهدوء والثقة".

بفضل قيادته الرائعة، سيتمكن ابن ريغولو (شمال إيطاليا) هذا العام من تكرار صورته الشهيرة بارتداء النظارات الشمسية والسيغار في فمه وسط لاعبيه، التي انتشرت عام 2022، بعد فوزه بأول لقب له في لا ليغا.

