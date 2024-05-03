يويفا يستجيب للمدربين ويزيد تشكيلة المنتخبات في يورو 2024

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، اليوم الجمعة، الموافقة على زيادة عدد أفراد تشكيلة المنتخبات المشاركة في بطولة أوروبا (يورو 2024) المقبلة في ألمانيا من 23 إلى 26 لاعبا.

ويلتقي منتخب ألمانيا في المباراة الافتتاحية للبطولة نظيرَه الإسكتلندي على ملعب "أليانز آرينا" بمدينة ميونخ في 14 يونيو/حزيران المقبل، وتقام المباراة النهائية في 14 يوليو/تموز المقبل على الملعب الأولمبي بالعاصمة برلين.

وكان مدربو المنتخبات قد عبّروا عن قلقهم عندما أكد اليويفا العودة لقواعد ما قبل كورونا، عندما كانت التشكيلة مؤلفة من 23 لاعبا، بعد رفع الحد الأقصى إلى 26 لاعبا في بطولتي أوروبا 2020 وكأس العالم 2022.

وقال اليويفا في بيان "قررت اللجنة التنفيذية لليويفا اليوم زيادة الحد الأقصى لتشكيلات الفرق المشاركة في بطولة أوروبا 2024 من 23 إلى 26 لاعبا".

وأضاف "لا تمثل الزيادة إلزاما على الاتحادات الوطنية المشاركة".

وسيتعين على المنتخبات المشاركة إخطار اليويفا بتشكيلتها على ألا تقل عن 23 لاعبا، وبحد أقصى 26 لاعبا بحلول السابع من يونيو/حزيران المقبل.