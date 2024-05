عانوا من إصابات دماغية.. 35 لاعبا يقاضون مؤسسات كرة قدم إنجليزية

رفعت مجموعة مكونة من 35 لاعب كرة قدم سابقا (العديد منهم من الدوري الإنجليزي الممتاز) دعوى قضائية ضد مجموعة من مؤسسات اللعبة في إنجلترا بسبب الإصابات الدماغية التي لحقت بهم أثناء ممارسة هذه الرياضة.

وقرر هؤلاء اللاعبون مقاضاة كل من الاتحادين الإنجليزي والويلزي والدوري الإنجليزي الذي يتولى مسؤولية الدرجات من الثانية إلى الرابعة، ومجلس الاتحاد الدولي المسؤول عن وضع قواعد كرة القدم كونها "مهملة" في حماية اللاعبين من الإصابات الدماغية الناتجة عن ضربات الرأس.

end of list

list 4 of 4

list 3 of 4

list 2 of 4

list 1 of 4

list of 4 items

وخلال فترة استمرار هذه الدعوى توفي 6 مدعين -من بينهم جو كينار أسطورة توتنهام سابقا- في أبريل/نيسان الماضي بمرض ألزهايمر الوعائي.

Four Premier League-era players and Joe Kinnear’s family part of brain injury legal action https://t.co/gVh0Ji4LMf

— Irish Times Sport (@IrishTimesSport) May 1, 2024