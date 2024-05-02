شاهد.. تشلسي يعصف بآمال توتنهام ويسدي خدمة لأستون فيلا

تعرّضت آمال توتنهام هوتسبير للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل إلى نكسة عقب سقوطه أمام جاره اللندني ومضيفه تشلسي 2-صفر في مباراة مؤجلة من المرحلة الـ26 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وسجل هدفي تشلسي تريفوه تشالوباه (24) والسنغالي نيكولاس جاكسون (72).

ودخل فريق المدرب الأسترالي أنجي بوستيكوغلو الخامس إلى المباراة أملا في تقليص الفارق مع أستون فيلا الرابع إلى 4 نقاط (مع مباراة أقل لتوتنهام)، بيد أن الخسارة عقدت مهمته حيث تتبقى 4 مباريات فقط قبل نهاية الموسم، مع فارق 7 نقاط لأستون فيلا (67 مقابل 60).

وواصل توتنهام مسلسل انحداره في المراحل الأخيرة حيث تلقى هزيمته الثالثة تواليا في "بريميرليغ" بعد سقوطه أمام نيوكاسل صفر-4 وأرسنال 2-3.

في المقابل، عزّز تشلسي آماله بالتأهل إلى إحدى المسابقات القارية، حيث بات في رصيده 51 نقطة في المركز الثامن بفارق 3 نقاط عن مانشستر يونايتد السادس.

وهو الفوز الأول لتشلسي بعد 3 مباريات في مختلف المسابقات لم يذق خلالها طعم الانتصار في سلسلة من هزيمتين أمام مانشستر سيتي صفر-1 في نصف نهائي الكأس وأرسنال صفر-5 وتعادل أمام أستون فيلا 2-2 في المرحلتين الماضيتين.

وهيمن تشلسي على مجريات الشوط الأول، فحصل على فرصة التقدم مبكرا من خلال جاكسون الذي شق طريقه بين الدفاع قبل أن يسدّد كرة منخفضة مرّت تحت الحارس الإيطالي غولييلمو فيكاريو أبعدها المدافع الهولندي ميكي فان دي فن عن خط المرمى (5).

وتقدم البلوز إثر ركلة حرّة نفذها القائد كونور غالاغر، وتابعها تشالوباه برأسه في زاوية المرمى (24).

🎥 هدف تريڤوه تشالوباه امام توتنهام بأسيست من كونور غالايغير و الذي منح التقدم لتشلسي امام توتنهام في الشوط الاول pic.twitter.com/72XZl6CXsk — EPL World (@EPLworld) May 2, 2024

وكاد توتنهام يعادل النتيجة بعد تمريرة من الإسباني بيدرو بورو إلى الأرجنتيني كريستيان روميرو من ركلة حرّة، لكنّ كرة الأخير مرت بجانب المرمى (38).

ورغم استحواذه عليها في الشوط الثاني، انتظر توتنهام حتى الدقيقة 69 لتهديد مرمى منافسه، لكنّ محاولة البرازيلي إيمرسون رويال لم تكن ناجحة.

وقضى تشلسي على آمال توتنهام بتعديل النتيجة بتسجيله هدف الاطمئنان من جاكسون بعد ركلة حرّة أخرى نفذها كول بالمر ارتطمت بالقائم، وتابعها السنغالي برأسه داخل المرمى (72).