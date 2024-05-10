نوير أحدثهم.. هدايا حراس المرمى لريال مدريد بدوري أبطال أوروبا

انضم الألماني مانويل نوير -مساء امس الأربعاء- إلى قائمة حراس المرمى الذين ارتكبوا أخطاء فادحة أمام ريال مدريد في مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وأخطأ نوير في السيطرة على الكرة لترتد أمام خوسيلو الذي وضعها في الشباك، مسجلا هدف التعادل 1-1 في الدقيقة الـ88 التي شهدت عودة ملحمية أخرى للريال ستظل خالدة في الأذهان.

وبدت الهفوة القاتلة من الحارس الدولي الألماني مشابهة لأخطاء أخرى وقع فيها حراس مرمى آخرون خلال مواجهة ريال مدريد في المسابقة القارية الكبرى.

وبعد نهاية المباراة، قال نوير بمرارة لصحيفة "كيكر" الألمانية إنه "لا توجد كلمات، كنا على بعد خطوة واحدة من لندن (في إشارة إلى ملعب ويمبلي حيث تقام المباراة النهائية). بغض النظر عن كيفية تسجيل الهدف، أشعر بالسوء. الكرة لم تصل كما كنت أعتقد، في الواقع، كنت أتوقع أن تصل إلى ارتفاع الصدر، لكنها لامست الرقبة، وواجهت صعوبة في الإمساك بها".

خطأ كارثي من دوناروما

في مباراة إياب دور الـ16 بين ريال مدريد وضيفه باريس سان جيرمان عام 2022، ساعد الحارس جيانلويجي دوناروما في عودة الملكي في النتيجة 1-1.

حصل الدولي الإيطالي على كرة سهلة، وأراد الخروج بها لكن ظهر اللاعب السابق للريال كريم بنزيمة وسرقها منه وسجل الهدف.

انتهت المباراة، التي كان باريس سان جيرمان متقدما فيها (1-صفر) في البرنابيو بنتيجة 3-1 لريال مدريد الذي نجح في الوصول إلى الدور ربع النهائي.

هدية ميندي

على ملعب ستامفورد بريدج في لندن، فاز ريال مدريد على مضيفه تشلسي 3-1 في مباراة ذهاب ربع النهائي عام 2022.

الهدف الثالث جاء بمساعدة الحارس السنغالي إدوارد ميندي الذي غادر منطقة الجزاء ليلتقط تمريرة سيئة فسبقه بنزيمة وأرسل الكرة إلى الشباك مسجلا ثلاثية في تلك المباراة.

خطأ مزدوج من كاريوس

في نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2018، فاز ريال مدريد على ليفربول 3-1 بعد خطأين كارثيين من الألماني لوريس كاريوس حارس الريدز.

لم يكن كاريوس منتبها عندما حاول لعب الكرة وظهر بنزيمة ليقطع التمريرة ويسجل الهدف.

في تلك الليلة، تسبب الحارس الألماني "تعيس الحظ" في الهدف الثالث للريال، بعد أن أخفق في التصدي لكرة سهلة سددها غاريث بيل من على حدود منطقة الجزاء.

أليسون بطل الرواية الحزينة

في الموسم الماضي، اكتسح ريال مدريد مضيفه ليفربول 5-2 على ملعب أنفيلد في ذهاب دور الـ16، وكان الحارس أليسون بيكر يومها بطل الرواية الحزينة.

وجاء أحد الأهداف بعد خطأ من الحارس البرازيلي الذي حاول إبعاد الكرة، لكنها ارتطمت بفينيسيوس، واستقرت في الشباك.

أولرايش "لا أستطيع أن أمسكها بيدي"

في مايو/أيار 2018، خلال إياب نصف النهائي بين ريال مدريد وبايرن ميونخ، تردد الحارس زفن أولرايش بين السيطرة على الكرة أو تركها، فانزلقت ووصلت إلى بنزيمة، الذي تابعها في المرمى الخالي.

وعلق الحارس على الهفوة القاتلة التي ارتكبها في ذلك الوقت بقوله: "أعطوني تمريرة خلفية ورأيت بنزيمة يتقدم نحوي، لذا حاولت أن أواجهه، وعلى الفور قلت: تبا، لا أستطيع إمساك الكرة بيدي".