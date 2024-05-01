رياضة|بطولات عالمية|المملكة المتحدة

ميسي ملك التمريرات الحاسمة في 30 عاما الماضية

عدد تمريرات ميسي الحاسمة مرشح للزيادة لأن موعد اعتزاله لم يحن بعد (رويترز)
1/5/2024

يبدو أن الأرقام القياسية تأبى التوقف عن مطاردة الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم إنتر ميامي الأميركي، حيث يتصدر قائمة جديدة متفوقا على نجوم كرة القدم خلال 30 عاما الأخيرة.

وكشف موقع "سبورت بيبل" أن النجم الأرجنتيني قدم خلال مسيرته الكروية في جميع المسابقات حتى الآن 366 تمريرة حاسمة خلال لعبه مع برشلونة الإسباني وسان جيرمان الفرنسي وإنتر ميامي الأميركي والمنتخب الأرجنتيني.

اقرأ أيضا

list of 4 itemsend of list

ويملك ميسي فرصة لزيادة رصيده المثير للإعجاب من التمريرات الحاسمة، خاصة أن المسيرة الاحترافية للأسطورة الأرجنتينية مستمرة مع إنتر ميامي ومنتخب التانغو.

ويحتل المركز الثاني البرتغالي لويس فيغو الذي لعب لكل من سبورتنغ لشبونة وبرشلونة وريال مدريد وإنتر ميلان ومنتخب البرتغال برصيد 283 تمريرة حاسمة.

وحل في المركز الثالث البلجيكي كيفين دي بروين لاعب خط وسط مانشستر سيتي الذي قدم 282 تمريرة حاسمة بفارق تمريرة واحدة عن فيغو، مما يؤهله لاحتلال المركز الثاني، لكنه في المقابل يبدو بعيدا عن معادلة رقم ميسي بسبب تقدمه في السن.

وخاض "البرغوث" مع إنتر ميامي 10 مباريات هذا الموسم حتى الآن أحرز خلالها 11 هدفًا مع تقديم 6 تمريرات حاسمة، بينما خاض دي بروين مع مانشستر سيتي 21 مباراة أحرز خلالها 6 أهداف مع تقديم 16 تمريرة حاسمة.

المصدر : الصحافة البريطانية