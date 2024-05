ميسي ملك التمريرات الحاسمة في 30 عاما الماضية

يبدو أن الأرقام القياسية تأبى التوقف عن مطاردة الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم إنتر ميامي الأميركي، حيث يتصدر قائمة جديدة متفوقا على نجوم كرة القدم خلال 30 عاما الأخيرة.

وكشف موقع "سبورت بيبل" أن النجم الأرجنتيني قدم خلال مسيرته الكروية في جميع المسابقات حتى الآن 366 تمريرة حاسمة خلال لعبه مع برشلونة الإسباني وسان جيرمان الفرنسي وإنتر ميامي الأميركي والمنتخب الأرجنتيني.

ويملك ميسي فرصة لزيادة رصيده المثير للإعجاب من التمريرات الحاسمة، خاصة أن المسيرة الاحترافية للأسطورة الأرجنتينية مستمرة مع إنتر ميامي ومنتخب التانغو.

"Messi cut them in Halffff! And the rest was Simple" 🤯

ويحتل المركز الثاني البرتغالي لويس فيغو الذي لعب لكل من سبورتنغ لشبونة وبرشلونة وريال مدريد وإنتر ميلان ومنتخب البرتغال برصيد 283 تمريرة حاسمة.

وحل في المركز الثالث البلجيكي كيفين دي بروين لاعب خط وسط مانشستر سيتي الذي قدم 282 تمريرة حاسمة بفارق تمريرة واحدة عن فيغو، مما يؤهله لاحتلال المركز الثاني، لكنه في المقابل يبدو بعيدا عن معادلة رقم ميسي بسبب تقدمه في السن.

Kevin De Bruyne has the third most assists compared to the top 5 leagues this season and has only played 21 games. You know how crazy that is 😭 pic.twitter.com/sy5b5Q0NI3

— 17 (@DxBruyneSZN) April 29, 2024