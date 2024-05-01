شاهد.. ريال مدريد ينتزع التعادل من ملعب بايرن ميونخ في ذهاب نصف نهائي أبطال أوروبا

سجل فينيسيوس جونيور هدفين جاء أحدهما من ركلة جزاء قبل دقائق من صفارة النهاية ليهدي ريال مدريد الإسباني تعادلا ثمينا 2-2 أمام مضيفه بايرن ميونخ في ذهاب الدور قبل النهائي من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم على ملعب أليانز أرينا الثلاثاء.

ويلتقي الفريقان إيابا على ملعب سانتياغو برنابيو في الثامن من مايو/أيار، على أن يواجه المتأهل الفائز من بروسيا دورتموند الألماني وباريس سان جيرمان الفرنسي في المواجهة الأخرى بالدور قبل النهائي.

ويشارك بايرن في قبل نهائي دوري الأبطال للمرة الأولى منذ 4 سنوات وقد تأهل بالفوز 3-2 بنتيجة إجمالية على أرسنال في دور الثمانية.

بينما تأهل ريال مدريد، الفائز باللقب 14 مرة، إلى قبل النهائي بإقصاء مانشستر سيتي حامل اللقب بركلات الترجيح.

فرض بايرن ميونخ سيطرته على مجريات اللعب في الدقائق الأولى وأشعل الأجواء مبكرا بتسديدتين على المرمى كانت الأولى من جانب ليروي ساني في الدقيقة الأولى والثانية من هاري كين في الدقيقة السادسة وتصدى الحارس أندري لونين للكرة في المرتين.

واستمرت هيمنة بايرن وضغطه الهجومي ليحاصر الريال في وسط ملعبه لكن الفريق الإسباني نجح في تقليص الخطورة على مرماه عبر تضييق المساحات.

وبمرور أول ربع ساعة من المباراة، دخل ريال مدريد في أجواء المباراة محاولا فرض أسلوبه سعيا لهز الشباك لكنه لم ينجح في تشكيل أي خطورة حقيقية على مرمى بايرن لدقائق.

ونجح ريال مدريد في تسجيل هدف التقدم من أول هجمة خطيرة يشنها في الدقيقة 24 عندما أرسل توني كروس تمريرة أرضية طولية وضعت زميله فينيسيوس في مواجهة المرمى ليخترق إلى داخل منطقة الجزاء ويصوب الكرة بدقة وقوة لتمر نحو الشباك بجوار قدم مانويل نوير الذي خرج من مرماه في محاولة يائسة لإنقاذ المرمى من الهدف.

بعدها قدم بايرن صحوة هجومية وضغط بقوة بحثا عن التعادل لكن الريال حول تركيزه إلى التأمين الدفاعي.

وحصل بايرن على ركلة حرة من نقطة خطيرة بالقرب من حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 42، سدد منها كين كرة قوية اخترقت الحائط البشري لكنها مرت بجوار القائم مباشرة.

وبدأ الشوط الثاني بسيطرة وضغط من جانب ريال الذي كاد أن يعزز تقدمه في الدقيقة 51 عن طريق كروس الذي سدد كرة قوية من داخل منطقة الجزاء لكن نوير تصدى لها ببراعة، وكان هذا التصدي نقطة تحول في المباراة لصالح بايرن ميونخ الذي انتفض بعدها وسجل هدفين متتاليين.

وبعد دقيقة واحدة من تصدي نوير البارع، نجح بايرن في إدراك التعادل عن طريق ليروي ساني الذي اخترق دفاع الريال من الجبهة اليمنى حتى دخل منطقة الجزاء ثم سدد كرة قوية بقدمه اليسرى سكنت شباك لونين حارس الريال معلنة تعادل بايرن 1-1.

وفي الدقيقة 56، حصل بايرن ميونخ على ركلة جزاء إثر تعرض جمال موسيالا لعرقلة من جانب لوكاس فاسكيز، وتقدم هاري كين لتنفيذها مسجلا منها هدف التقدم 2-1 لبايرن.

بعدها هاجم ريال بكل قوته وكاد أن يتعادل في الدقيقة 64 لكن دفاع بايرن تعاون مع الحارس في التصدي لمحاولة خطيرة من كروس، وبعدها بثوان تصدى دفاع ريال لكرة خطيرة من كين.

واستمر تفوق بايرن ميونخ في الاستحواذ على الكرة والمحاولات الهجومية، لكن ريال لم يستسلم للهزيمة وقدم أكثر من محاولة جادة لهز الشباك وتسهيل مهمته في لقاء الغياب المقرر على ملعبه.

ودفع توماس توخيل مدرب بايرن ميونخ باللاعب سيرج غنابري بدلا من توماس مولر في الدقيقة 80.

وتلقى بايرن وجماهيره ضربة موجعة في الدقيقة 82، إذ حصل ريال مدريد على ركلة جزاء بداعي تعرض رودريغو لعرقلة من جانب كيم مين-جاي، وتقدم فينيسيوس لتنفيذ الركلة مسجلا منها الهدف الثاني له ولريال، ولم تسفر الدقائق المتبقية عن جديد لتنتهي المباراة بالتعادل 2-2.