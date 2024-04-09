شاهد.. الهلال يهزم النصر ويتأهل لنهائي السوبر السعودي و"تصرف مشين" جديد لرونالدو

سجل سالم الدوسري ومالكوم هدفين في الشوط الثاني قادا بهما الهلال للفوز 2-1 على النصر، الاثنين، والتأهل للقاء الاتحاد في نهائي كأس السوبر السعودية لكرة القدم.

وشهدت المباراة طرد البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم النصر في الدقيقة 86 بعد "تصرف مشين" جديد.

وكان رونالدو، قد تم إيقافه وتغريمه في نهاية فبراير/شباط الماضي بسبب "تصرف مشين" أيضا لكن ضد الجماهير في مباراة أمام الشباب في الدوري السعودي للمحترفين.

وفي ملعب محمد بن زايد في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، انتهى الشوط الأول من مباراة الهلال والنصر بالتعادل السلبي ثم سجل الدوسري ومالكوم هدفين في الشوط الثاني ورد النصر بهدف وحيد سجله ساديو ماني، ليتأهل الهلال للقاء الاتحاد حامل اللقب في النهائي المقرر يوم الخميس المقبل.

وكان الاتحاد قد تأهل للنهائي بالفوز 2-1 على الوحدة في المباراة الأولى بالدور قبل النهائي في وقت سابق الاثنين.

وكان الهلال الأكثر استحواذا على الكرة لكن النصر كان الأخطر هجوميا في الشوط الأول، واختلف الأمر في الشوط الثاني حيث تحولت الخطورة للهلال الذي أجبر النصر على توجيه تركيزه للجانب الدفاعي لفترات طويلة، وكان بإمكانه الفوز بنتيجة أكبر لولا تألق الحارس الكولومبي ديفيد أوسبينا.

وعلى الجانب الآخر، قدم النصر بعض المحاولات التهديفية وأتيحت أكثر من فرصة لرونالدو، وقد اهتزت شباك الهلال في الثواني الأخيرة من الشوط الأول عن طريق أوتافيو لكنها لم تحتسب هدفا بداعي التسلل.

ملخص أهداف الهلال والنصر

ونجح الهلال في فرض "مصيدة تسلل" ناجحة على رونالدو وماني في الشوط الأول، ليضيع مجهود الفريق هباء كما ضاع الهدف الوحيد الذي سجلوه.

وجاء رد النصر في الدقيقة التاسعة من الوقت المحتسب بدل الضائع للمباراة، بهدف سجله السنغالي ماني.

طرد رونالدو

وأنهى النصر المباراة بـ10 لاعبين، إثر طرد رونالدو بسبب توجيه ضربتين بالمرفق لمنافسه علي البليهي بعد صراع على الكرة خارج خط التماس، وهو ما يسمى في المادة 12 من قانون كرة القدم "تصرفا مشينا" لأنه ضرب دون كرة.