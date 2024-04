موعد مباراتي ريال مدريد ضد مانشستر سيتي وأرسنال ضد بايرن ميونخ والقنوات الناقلة

تعود إثارة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم -غدا الثلاثاء- بمباراتين من العيار الثقيل ضمن ذهاب الدور ربع النهائي، ذهبت بالخبراء إلى وصف مواجهة ريال مدريد الإسباني ومانشستر سيتي الإنجليزي (حامل اللقب) بالنهائي المبكر، كما يلعب أرسنال الإنجليزي ضد بايرن ميونخ الألماني.

تقام المباراة الأولى على ملعب سانتياغو برنابيو معقل ريال مدريد، في حين تقام الثانية على ملعب الإمارات معقل أرسنال في العاصمة لندن، في التوقيت نفسه (التاسعة مساء 21:00 بتوقيت مصر والعاشرة مساء 22:00 بتوقيت السعودية).

