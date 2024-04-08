رياضة|الدوري الإسباني

لاعبا سوسيداد عمر صادق وهماري تراوري يؤديان مناسك العمرة

همارا تراوري لاعب ريال بيتيس(مواقع التواصل)
هماري تراوري أدى مناسك العمرة خلال فترة التوقف الدولي (مواقع التواصل)
8/4/2024-|آخر تحديث: 8/4/202411:29 ص (بتوقيت مكة المكرمة)

اغتنم لاعبا ريال سوسيداد، النيجيري عمر صادق والمالي هماري تراوري، فترة التوقف في الدوري الإسباني للسفر إلى مكة المكرمة لأداء مناسك العمرة.

ونشر اللاعبان صورا لهما من أمام الكعبة، وهما يتعبدان بزي الإحرام الأبيض.

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وعرض تراوري صور آلاف المعتمرين في الكعبة، كما ظهر مرتديا "الثوب" أو "الدشداشة"، وهو لباس تقليدي يرتديه الرجال في الخليج.

ونشر أيضا آيات من القرآن على إنستغرام، في حين نشر صادق صورة للكعبة.

وعبر اللاعبان على منصات التواصل الاجتماعي عن فخرهما الشديد بانتمائهما للإسلام، وأدلى صادق بتصريحات أوضح فيها التزامه بتعاليم الإسلام وشعائره عامة وفي شهر رمضان خاصة.

وقال صادق في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية إن يومه في رمضان يبدأ الساعة الخامسة صباحًا، حيث يؤدي صلاة الفجر ويتعبد قبل أن يذهب صباحًا إلى التدريبات.

وأضاف "في شهر رمضان نفقد الوزن لأننا نبذل جهدًا كبيرًا كمسلمين، إنه شهر مقدس ومخصص للعبادات وأحاول فيه التقرب إلى الله بأقصى درجة".

بدوره، تحدث الدولي النيجيري عن يومه بالمنزل في رمضان قائلا "بعد العودة من التدريبات أحاول مساعدة زوجتي في تجهيز وجبة الإفطار".

المصدر : الصحافة الإسبانية