شاهد.. الاتحاد يبلغ نهائي كأس السوبر السعودية وبنزيمة يسجل رقما قياسيا
تأهل الاتحاد إلى نهائي كأس السوبر السعودية لكرة القدم بفوزه 2-1 على الوحدة في المباراة التي أقيمت على ملعب آل نهيان بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي اليوم الاثنين.
منح كريم بنزيمة التقدم للاتحاد بعد 55 ثانية فقط من البداية، ثم عزز عبد الرزاق حمد الله تفوّق فريقه في الدقيقة 42.
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وذكر الحساب الرسمي لكأس السوبر السعودية أن هدف بنزيمة هو الأسرع في تاريخ مباريات البطولة التي انطلقت عام 2013.
بنزيما وحمدالله يصعدان بالاتحاد إلى النهائي✅
📺 شاهد أهداف اللقاء ⤵️ #كأس_الدرعية_للسوبر_السعودي#الاتحاد_الوحدة | #SSC pic.twitter.com/8csGgrW1Pp
— SSC (@ssc_sports) April 8, 2024
وأهدر لاعب الوحدة فيصل فجر فرصة تقليص الفارق من ركلة جزاء في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع، قبل أن يسجل حسين العيسى الهدف الوحيد لفريقه قبل لحظات من صفارة النهاية بتسديدة من مدى قريب.
ويلعب الاتحاد، حامل لقبي الدوري السعودي للمحترفين وكأس السوبر، في النهائي يوم الخميس المقبل مع الفائز من مواجهة الهلال والنصر التي تقام في وقت لاحق اليوم الاثنين.