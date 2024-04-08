حاسوب يحلل مباريات سيتي وأرسنال وليفربول المتبقية ويتوقع بطل البريميرليغ

لا تزال أجهزة الحاسوب الفائقة لا تتوقع إمكانية فوز أرسنال بسباق ثلاثي مثير على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، رغم أن النادي اللندني يعد أفضل فريق في إنجلترا بالنظر إلى الأداء الحالي.

وقبل 12 شهرا تفوق مانشستر سيتي على أرسنال في سباق ثنائي لكن هذه المرة لم يُظهر فريق ميكل أرتيتا أي علامة على التراجع ويتقدم على ليفربول بفارق الأهداف وبنقطة واحدة على سيتي.

وفاز أرسنال في 10 من آخر 11 مباراة في الدوري الإنجليزي، والمرة الوحيدة التي أهدر الفريق خلالها النقاط كانت في التعادل السلبي مع مانشستر سيتي حامل اللقب، وهو دليل ملموس على مدى تحسن الفريق عن العام الماضي.

وسجل أرسنال 20 هدفا في آخر 5 مباريات خارج ملعبه في الدوري دون أن يتلقى أي هدف.

ويظهر الفريق بمظهر البطل المتوقع لكن هناك محاذير، خاصة مع تبقي سلسلة من 7 مباريات تبدو أصعب من مباريات منافسيه ليفربول ومانشستر سيتي، إذ سيواجه خلالها أستون فيلا وتوتنهام وتشلسي ومانشستر يونايتد.

وقامت شركة "أوبتا" المتخصصة في الإحصاءات الرياضية في الدوري الإنجليزي بتحليل السيناريوهات المحتملة من خلال شبكة الحاسوب الخاصة بها بعد تعادل ليفربول 2-2 مع مانشستر يونايتد أمس الأحد، وتوصلت إلى استنتاج لن يكون مريحا لجماهير أرسنال.

ويبدو أن مباريات مطلع الأسبوع، التي بدأت بفوز سيتي 4-2 على كريستال بالاس وتضمنت فوز أرسنال الرائع 3-صفر خارج أرضه على برايتون، قد حولت السباق على اللقب بقوة لصالح سيتي بقيادة بيب غوارديولا.

وقبل مباريات مطلع الأسبوع أشارت حسابات أوبتا إلى أنه كان من المرجح فوز سيتي باللقب الرابع على التوالي بنسبة 33.6%، وارتفعت هذه النسبة الآن إلى 40.6%، بينما تبلغ فرصة أرسنال

في الفوز باللقب 30.3%، في حين تراجع ليفربول من المرشح إلى المركز الثالث بنسبة 29.1%، وهو انخفاض بنسبة 15.9% عما كان عليه قبل الجولة الأخيرة من المباريات.

ويفسر النظر إلى المباريات المتبقية سبب ترجيح كفة مانشستر سيتي قليلا في إمكانية الفوز في أقوى سباق ثلاثي على اللقب منذ أن تفوق سيتي على ليفربول وتشلسي بفارق نقطتين و4 نقاط على

الترتيب في موسم 2013-2014.

مباريات سيتي وأرسنال وليفربول المتبقية

ويلعب سيتي في 6 من آخر 7 مباريات له ضد لوتن تاون (على ملعبه) وبرايتون (خارج ملعبه) ونوتنغهام فورست (خارج ملعبه) وولفرهامبتون (على ملعبه) وفولهام (خارج ملعبه) وويستهام يونايتد (على ملعبه)، بينما سيكون أكبر اختبار له أمام توتنهام خارج ملعبه.

ويستضيف أرسنال منافسه أستون فيلا صاحب المركز الخامس يوم السبت قبل مواجهة ولفرهامبتون (خارج ملعبه) وتشلسي (على ملعبه) وتوتنهام (خارج ملعبه) وبورنموث (على ملعبه) ومانشستر يونايتد (خارج ملعبه) وإيفرتون (على ملعبه).

ويواجه ليفربول منافسه كريستال بالاس (على ملعبه) وفولهام (خارج ملعبه) وإيفرتون (خارج ملعبه) وويستهام (خارج ملعبه) وتوتنهام (على ملعبه) وأستون فيلا (خارج ملعبه) وولفرهامبتون (على

ملعبه).

ورغم قوة فرصة سيتي تعززت أيضا آمال أرسنال في الحصول على لقب الدوري لأول مرة منذ 20 عاما مدعومة بفارق أهداف يتفوق كثيرا على منافسيه.

وفي سباق يبدو أنه سيبقى للنهاية، قد يكون ذلك حاسما، رغم أن يورغن كلوب مدرب ليفربول يعلم أنه سيكون هناك الكثير من المفاجآت والتقلبات في الفترة القادمة.

وقال كلوب "كنت أعلم أن الأمر سيكون صعبا للغاية حتى النهاية. حتى البارحة كنا في الصدارة، والآن أرسنال هو المتصدر. ولا أعلم إلى متى. بعد ذلك قد يكون هناك فريق آخر".