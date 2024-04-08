جدول مباريات نصف نهائي دوري الأبطال والكونفدرالية الأفريقية

8 فرق تأهلت إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية الأفريقية بينها 5 فرق عربية.

وتأهل كل من الأهلي المصري، حامل اللقب، والترجي التونسي إلى المربع الذهبي في دوري الأبطال، إلى جانب ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي ومازيمبي الكونغولي.

وعبر كل من الزمالك المصري واتحاد الجزائر ونهضة بركان المغربي إلى نصف نهائي كأس الكونفدرالية، إلى جانب دريمز الغاني، وبذلك ضمنت الفرق العربية مقعدا واحدا لها على الأقل في نهائي البطولة.

وتُلعب مباريات ذهاب وإياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا يومي الجمعة 19 و26 الشهر الجاري.

مباراتا الذهاب في 19 أبريل/نيسان

الترجي التونسي x ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي

مازيمبي الكونغولي x الأهلي المصري

مباراتا الإياب في 26 أبريل/نيسان

الأهلي المصري x مازيمبي الكونغولي

ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي x الترجي التونسي

وتُلعب مباريات ذهاب وإياب الكونفدرالية يومي الأحد 21 و28 الشهر الجاري.

مباراتا الذهاب في 21 أبريل/نيسان

الزمالك المصري x دريمز الغاني

اتحاد الجزائر x نهضة بركان المغربي

مباراتا الإياب في 28 أبريل/نيسان