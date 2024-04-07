قيمتهم 800 مليون يورو.. 7 لاعبين من ريال مدريد وبرشلونة يسيطرون على الليغا

7 لاعبين أكبرهم يبلغ من العمر 25 عاما، ويسيطرون على الدوري الإسباني لكرة القدم أداء وقيمة سوقية، ويلعبون مع عملاقي الليغا ريال مدريد وبرشلونة سيكونون مستقبل الليغا والمستديرة الساحرة.

واللافت أن 6 منهم يلعبون مع "الملكي"، فيما غافي الوحيد الذي حجز مكانه في قائمة أغلى 7 لاعبين في الليغا.

وتبلغ قيمتهم 800 مليون يورو بحسب موقع "ترانسفير ماركت" المتخصص في الإحصاءات الرياضية والقيمة السوقية للاعبين.

والقائمة تضم لاعبين شبانا ومواهب واعدة سيتركون بصمتهم في تاريخ كرة القدم:

الإنجليزي جود بيلينغهام (20 عاما، ريال مدريد): 180 مليون يورو.

البرازيلي فينيسيوس جونيو (23 عاما، ريال مدريد): 150 مليون يورو.

الأوروغواياني فيدي فالفيردي (25 عاما، ريال مدريد): 100 مليون يورو.

البرازيلي رودريغو (23 عاما، ريال مدريد): 100 مليون يورو.

الإسباني غافي (19 عاما، برشلونة): 90 مليون يورو.

الفرنسي إدواردو كامافينغا (21 عاما، ريال مدريد): 90 مليون يورو.