طقوس يومية وتمارين ذهنية.. وصفة نجاح صلاح مع ليفربول الإنجليزي

تطرّق النجم المصري محمد صلاح إلى طقوسه اليومية والعقلية التي يعتمدها للتربّع على أعلى مستويات كرة القدم العالمية، من أجل تحقيق نجاحات باهرة مع ليفربول الإنجليزي محليا وقاريا.

وتحدّث صلاح (31 عاما) إلى موقع ليفربول الرسمي حول تخيّله ما يريد تحقيقه في المستقبل، كي ينجح باغتنام الفرص عندما تسنح أمامه: "أفعل ذلك عندما أستيقظ. أجلس على حافة السرير أو حافة الكرسي وأجلس بشكل مستقيم، الظهر مستقيم. تغمض عينيك وتتخيّل ما تريد تحقيقه أو كيف تريد أن ترى نفسك".

وتابع أفضل لاعب في أفريقيا عامي 2017 و2018: "تتخيّل فقط الشعور. الشعور هو أهم شيء لأنه مثل الطاقة. بمجرّد أن تتخيّله، سيحصل".

وأردف اللاعب الذي يتصدر مع ليفربول راهنا الدوري الإنجليزي: "لكن عليك أن تعمل (لتحقيقه)، ليس مجرّد تصوّره وتستلقي منتظرا تحقيقه. يتطلّب الأمر الكثير من الشجاعة أيضا للقيام بذلك".

وللموسم السابع تواليا مع ليفربول، نجح المصري في تسجيل 20 هدفا أو أكثر في مختلف المسابقات هذا الموسم، في سابقة لدى النادي الإنجليزي العريق.

Mohamed Salah is the 𝙤𝙣𝙡𝙮 player in the Premier League to register at least 30 goals AND 30 assists in the last 𝙩𝙝𝙧𝙚𝙚 seasons

Unstoppable 👑

March 29, 2024