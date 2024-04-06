شاهد.. فوز صعب للنصر والهلال يقترب من حسم اللقب قبل مواجهتهما في السوبر السعودية

سجل إيمريك لابورت هدفا قاتلا في الوقت المحتسب بدل الضائع ليقود النصر لفوز صعب 1-صفر على مضيفه ضمك اليوم الجمعة في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم قبل مواجهة الهلال في كأس السوبر المحلية.

وأحبط ضمك ضيفه النصر، الذي سدد في العارضة قرب النهاية، طوال المباراة وبدا فريق النجم كريستيانو رونالدو مشتتا قبل مواجهة غريمه الهلال في الدور قبل النهائي لكأس السوبر السعودية في الإمارات.

وبعد شوط أول شهد القليل من الفرص الخطيرة نشط النصر في بداية الشوط الثاني بعد نزول ساديو ماني أولا وبعد ذلك زميله رونالدو وكاد أن يهز الشباك في مناسبتين.

وترك ماني بصمته على الفور بعد نزوله إذ مرر كرة طولية إلى مشاري النمر وضعته أمام المرمى لكنه سدد بجوار القائم.

بينما سدد عبد الرحمن غريب في العارضة في الدقيقة 83 بعد تمريرة رائعة من رونالدو.

ورفع النصر رصيده إلى 65 نقطة في المركز الثاني مقابل 77 للهلال المتصدر. ويحتل ضمك المركز الثامن برصيد 35 نقطة.

الهلال يقترب من حسم لقب الدوري السعودي

سجل الهلال هدفين في كل شوط ليحقق الفوز 4-1 على مضيفه الخليج ويقترب من حسم لقب الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم اليوم الجمعة.

ورفع الهلال رصيده بالانتصار 20 تواليا في الدوري إلى 77 نقطة ليحافظ على فارق 12 نقطة مع النصر، مع تبقي سبع مباريات حتى نهاية الموسم.

واحتاج الهلال سبع دقائق فقط ليفتتح التسجيل بعد أن وضع صالح الشهري الكرة في الشباك مستغلا خطأ فادحا من حارس الخليج في تمرير الكرة إلى أحد زملائه بالمنطقة ليسدد مهاجم الضيوف الكرة بلمسة واحدة في الشباك الخالية.

لكن المصري محمد شريف مهاجم الخليج رد بهدف التعادل بعد دقيقتين فقط بعد تمريرة عرضية من الجانب الأيسر من فابيو مارتينز قابلها شريف بضربة رأس متقنة سكنت شباك ياسين بونو حارس الهلال.

وتصدى حارس الخليج ببراعة في الدقيقة 11 لتسديدة سالم الدوسري قائد الهلال الذي راوغ أحد المدافعين وسدد من مسافة قريبة لكن إبراهيم شيهيتش تصدى للكرة بطريقة مذهلة وأبعدها إلى ركنية.

وحرم القائم مالكوم من تسجيل الهدف الثاني للهلال في الدقيقة 35 بعد أن سدد البرازيلي الكرة من داخل المنطقة لكن القائم الأيسر لمرمى الخليج منع الفرصة المحققة. وذلك قبل أربع دقائق من إهدار صالح الشهري لفرصة أخرى للعودة للتقدم بعد أن سدد من مسافة قريبة بجوار القائم.

وأسفر ضغط الهلال أخيرا عن تسجيل الهدف الثاني قبل ثلاث دقائق من الاستراحة عندما مرر سيرجي ميلينكوفيتش-سافيتش كرة بينية ضربت دفاع الخليج ووصلت إلى مالكوم الذي سدد أرضية متقنة في الشباك من وضع انفراد.

وبدأ الهلال الشوط الثاني بقوة وتمكن مالكوم من إضافة الهدف الثالث بعد ثلاث دقائق من نهاية الاستراحة بعد تمريرة عرضية من سعود عبد الحميد قابلها البرازيلي بتسديدة مباشرة رائعة من مسافة قريبة.

وبعد أن تناوب لاعبو الهلال على إضاعة العديد من الفرص لتسجيل هدف الرابع، حصل عبد الله الحمدان على ركلة جزاء في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع بعد عرقلته من حارس الخليج، ليتقدم الحمدان ويضع الكرة بنفسه في الشباك بطريقة رائعة بعد ثلاث دقائق.

وتوقفت مسيرة الخليج بدون خسارة عند ست مباريات، فاز ثلاث مرات وتعادل مثلها، ليتوقف رصيده عند 34 نقطة في المركز التاسع.