روما يحسم "الديربي" ضد لاتسيو وميلان يكرم وفادة ليتشي

فاز روما على ضيفه لاتسيو 1-0، وأكرم ميلان وفادة ضيفه ليتشي بثلاثية نظيفة، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 31 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

ونجح روما في حسم ديربي العاصمة لصالحه، بهدف سجله مدافعه جيانلوكا مانشيني في الدقيقة 42.

ورفع روما رصيده إلى 55 نقطة في المركز الخامس، بفارق نقطتين خلف بولونيا صاحب المركز الرابع، والذي يلعب غدا الأحد مع فروسينوني.

على الجانب الآخر، تجمد رصيد لاتسيو عند 46 نقطة في المركز السابع.

صافرة النهاية.. روما يفوز على لاتسيو بهدف ضمن الجولة 31#روما_لاتسيو | #الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/noDPYjePFN — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) April 6, 2024

انتصارات متتالية لميلان

وواصل ميلان انتصاراته المتتالية ورفعها إلى 5 عندما أكرم وفادة ضيفه ليتشي بثلاثية نظيفة اليوم السبت على ملعب "سان سيرو" في ميلانو، ووجه إنذارا شديد اللهجة إلى روما، خصمه في ربع نهائي الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ".

وحسم ميلان نتيجة المباراة في شوطها الأول بتسجيله هدفين عبر الدوليين الأميركي كريستيان بوليسيك (6) والفرنسي المخضرم أوليفييه جيرو (20)، قبل أن يعزز بالثالث مطلع الشوط الثاني عبر الدولي البرتغالي رافايل لياو.

وخاض ليتشي الشوط الثاني بـ10 لاعبين إثر طرد مهاجمه المونتينيغري نيكولا كرستوفيتش في الدقيقة الاخيرة من الأول.

وهو الفوز الخامس تواليا لميلان في الدوري والـ21 هذا الموسم، حيث عزز موقعه في المركز الثاني برصيد 68 نقطة مقلصا الفارق إلى 11 نقطة عن جاره وغريمه التقليدي إنتر ميلان الذي يحل ضيفا على أودينيزي الاثنين في ختام المرحلة.