مان سيتي وريال مدريد بالصدارة.. مئات الملايين توزع في دوري الأبطال

كشف عن الأرقام التي حصلت عليها الفرق التي شاركت في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم والذي وصلت رحلته هذا الموسم إلى ربع النهائي.

وتأهلت 3 فرق إنجليزية وفريقان إنجليزيان وأخران ألمانيان وفريق فرنسي فقط إلى دور الثمانية.

وتكون المواجهات على الشكل التالي:

أرسنال الإنجليزي بايرن ميونخ الألماني.

باريس سان جيرمان الفرنسي x برشلونة الإسباني.

أتلتيكو مدريد الإسباني x بوروسيا دورتموند الألماني.

ريال مدريد الإسباني x مانشستر سيتي الإنجليزي.

وتقام جولة الذهاب من دور الثمانية يومي التاسع والعاشر من مايو/أيار المقبل، في حين تُجرى جولة الإياب بعدها بأسبوع.

ولكن دوري أبطال أوروبا هو البطولة الأم في القارة كرويا والأكثر ربحا ماديا، ولا يحصد الأموال فقط البطل والوصيف بل كل فريق يتأهل إلى البطولة ومع عبوره أدوار البطولة يرتفع مدخوله منها.

ويتصدر مانشستر سيتي قائمة أكثر الفرق حصولا على المال بنحو 90 مليون يورو، يليه ريال مدريد بنحو 87 مليونا، وخاصة أنهما الفريقان الوحيدان اللذان حصلا على النقاط الكاملة في دوري المجموعات.

فكل مشارك في البطولة حصل هذا الموسم على:

نحو 16 مليون يورو مكافأة تأهله لدور المجموعات.

نحو 3 ملايين عن كل انتصار.

نحو 930 ألف يورو عن كل تعادل.

مكافأة التأهل لثمن النهائي (نحو 10 ملايين يورو).

مكافأة التأهل لربع (نحو 11 مليون يورو).

والفرق التي تواصل رحلتها إلى نصف النهائي، والمباراة النهائي ترتفع بشكل صاروخي الأموال التي تحصل عليها إضافة إلى حصتها من النقل التلفزيوني والتي تقدر أيضا بعشرات ملايين الدولارات.

مداخيل الفرق الـ32 من دوري الأبطال حتى الآن: