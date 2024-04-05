مان سيتي وريال مدريد بالصدارة.. مئات الملايين توزع في دوري الأبطال
كشف عن الأرقام التي حصلت عليها الفرق التي شاركت في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم والذي وصلت رحلته هذا الموسم إلى ربع النهائي.
وتأهلت 3 فرق إنجليزية وفريقان إنجليزيان وأخران ألمانيان وفريق فرنسي فقط إلى دور الثمانية.
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نتيجة قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم
برشلونة يواجه بايرن ميونخ.. قرعة افتراضية صادمة لربع نهائي دوري أبطال أوروبا
وتكون المواجهات على الشكل التالي:
- أرسنال الإنجليزي بايرن ميونخ الألماني.
- باريس سان جيرمان الفرنسي x برشلونة الإسباني.
- أتلتيكو مدريد الإسباني x بوروسيا دورتموند الألماني.
- ريال مدريد الإسباني x مانشستر سيتي الإنجليزي.
وتقام جولة الذهاب من دور الثمانية يومي التاسع والعاشر من مايو/أيار المقبل، في حين تُجرى جولة الإياب بعدها بأسبوع.
ولكن دوري أبطال أوروبا هو البطولة الأم في القارة كرويا والأكثر ربحا ماديا، ولا يحصد الأموال فقط البطل والوصيف بل كل فريق يتأهل إلى البطولة ومع عبوره أدوار البطولة يرتفع مدخوله منها.
ويتصدر مانشستر سيتي قائمة أكثر الفرق حصولا على المال بنحو 90 مليون يورو، يليه ريال مدريد بنحو 87 مليونا، وخاصة أنهما الفريقان الوحيدان اللذان حصلا على النقاط الكاملة في دوري المجموعات.
فكل مشارك في البطولة حصل هذا الموسم على:
- نحو 16 مليون يورو مكافأة تأهله لدور المجموعات.
- نحو 3 ملايين عن كل انتصار.
- نحو 930 ألف يورو عن كل تعادل.
- مكافأة التأهل لثمن النهائي (نحو 10 ملايين يورو).
- مكافأة التأهل لربع (نحو 11 مليون يورو).
والفرق التي تواصل رحلتها إلى نصف النهائي، والمباراة النهائي ترتفع بشكل صاروخي الأموال التي تحصل عليها إضافة إلى حصتها من النقل التلفزيوني والتي تقدر أيضا بعشرات ملايين الدولارات.
مداخيل الفرق الـ32 من دوري الأبطال حتى الآن:
- مانشستر سيتي: 89 مليون يورو (تأهل لربع النهائي)
- ريال مدريد: نحو 87 مليون يورو (تأهل لربع النهائي)
- بايرن ميونخ: 86 مليون يورو (تأهل لربع النهائي)
- باريس سان جيرمان: 76 مليون يورو (تأهل لربع النهائي)
- أتلتيكو مدريد: 75 مليون يورو (تأهل لربع النهائي)
- بوروسيا دورتموند: 74.5 مليون يورو (تأهل لربع النهائي)
- برشلونة: 74.3 مليون يورو (تأهل لربع النهائي)
- أرسنال: 68.4 مليون يورو (تأهل لربع النهائي)
- إنتر ميلان: 68 مليون يورو (خرج من ثمن النهائي)
- لايبزيغ: 67 مليون يورو (خرج من ثمن النهائي)
- بورتو: 59 مليون يورو (خرج من ثمن النهائي)
- نابولي: 58 مليون يورو (خرج من ثمن النهائي)
- لاتسيو: 50.4 مليون يورو (خرج من ثمن النهائي)
- ريال سوسيداد: نحو 50 مليون يورو (خرج من ثمن النهائي)
- آيندهوفن: 48 مليون يورو (خرج من ثمن النهائي)
- كوبنهاغن: 46 مليون يورو (خرج من ثمن النهائي)
- مانشستر يونايتد: 50 مليون يورو (خرج من دور المجموعات)
- شاختار دونيتسك: 43 مليون يورو (خرج من دور المجموعات)
- إشبيلية: 42.5 (خرج من دور المجموعات)
- ميلان: 41 مليون يورو (خرج من دور المجموعات)
- بنفيكا: 40.9 مليون يورو (خرج من دور المجموعات)
- فينورد: 38 مليون يورو (خرج من دور المجموعات)
- سالزبورغ: نحو 31 مليون يورو (خرج من دور المجموعات)
- براغا: 29.6 مليون يورو (خرج من دور المجموعات)
- يونغ بويز: 27.3 مليون يورو (خرج من دور المجموعات)
- سلتيك: 26 مليون يورو (خرج من دور المجموعات)
- غلطة سراي: 25.9 مليون يورو (خرج من دور المجموعات)
- ريد ستار: 25.6 مليون يورو (خرج من دور المجموعات)
- نيوكاسل يونايتد: 25.5 مليون يورو (خرج من دور المجموعات)
- لانس: 24 مليون يورو (خرج من دور المجموعات)
- يونيون برلين: 22 مليون يورو (خرج من دور المجموعات)
- أنتويرب: 21.8 مليون يورو (خرج من دور المجموعات)