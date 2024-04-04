تصنيف الفيفا.. الأرجنتين الأولى عالميا والمغرب عربيا وأفريقيا

حافظت الأرجنتين، بطلة العالم، على صدارتها للتصنيف العالمي في كرة القدم الصادر اليوم الخميس، متقدّمة على فرنسا وصيفتها وبلجيكا المتقدمة إلى المركز الثالث على حساب إنجلترا.

وعزّزت الأرجنتين ريادتها بـ2.8 نقطة بانتصاريها على السلفادور (3-0) وكوستاريكا (3-1) في مباراتين دوليتين وديتين خلال فترة التوقف الدولي الأخيرة في مارس/آذار الماضي، في حين خسرت وصيفتها فرنسا 4.85 نقاط بخسارتها أمام ضيفتها ألمانيا بهدفين نظيفين.

واستفادت بلجيكا من خسارة إنجلترا أمام البرازيل بهدف نظيف على ملعب "ويمبلي" في مباراة دولية ودية الشهر الماضي، علما أن منتخب "الشياطين الحمر" أرغم منتخب "الأسود الثلاثة" على التعادل على الملعب ذاته بعدها بثلاثة أيام.

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وأقيمت 174 مباراة في جميع أنحاء العالم خلال فترة التوقف الدولية الأخيرة الشهر الماضي، وشملت التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026، وملحق بطولة أوروبا ودوري الأمم في منطقة كونكاكاف، فضلاً عن العديد من المباريات الدولية الودية في كل من الاتحادات القارية الستة.

وبقيت البرازيل خامسة بكسبها 4.56 نقاط بفوزها على إنجلترا وتعادلها مع إسبانيا 3-3، والأمر ذاته بالنسبة إلى الأخيرة التي حافظت على مركزها الثامن أمام إيطاليا وكرواتيا، وبقيت ألمانيا في المركز الـ16، على الرغم من فوزيهما على فرنسا وهولندا التي تراجعت إلى المركز السابع تاركة المركز السادس للبرتغال.

عربيًا، بقي المغرب في الصدارة لكنه تراجع مركزا واحدا وأصبح في المركز الـ13 أمام قطر بطلة آسيا التي تقدمت 3 مراكز وباتت في المركز 34 بعد فوزين في تصفيات كأس العالم، ومصر التي تراجعت مركزا واحدا (37) بخسارتها نهائي دورة العاصمة الإدارية الجديدة أمام كرواتيا.

وبقيت تونس (41) والجزائر (43) والسعودية (53) وسوريا (89) والسودان (127) وجيبوتي (192) في مراكزها.

وصعد العراق (58) وموريتانيا (105) مركزا واحدا، والإمارات (67) والبحرين (80) مركزين، وعمان (77) 3 مراكز، وفلسطين (93) وجزر القمر (117) 4 مراكز، وليبيا (114) 6 مراكز.

وتراجع الأردن وصيف بطل آسيا (71) والصومال (199) مركزا واحدا، والكويت (139) مركزين، ولبنان (120) واليمن (156) 5 مراكز.

تصنيف المنتخبات العشرة الأولى:

الأرجنتين فرنسا بلجيكا (+1) إنجلترا (-1) البرازيل البرتغال (+1) هولندا (-1) إسبانيا إيطاليا كرواتيا

وكان المنتخب الإندونيسي أكثر المنتخبات تقدما في الترتيب، حيث قفز 8 مراكز ليحتل المركز الـ134، في حين وصل منتخبا قطر وجزر القمر لأفضل مركز في تاريخهما.