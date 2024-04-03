شاهد.. رونالدو يقود النصر لفوز كاسح والهلال يواصل انتصاراته بالدوري السعودي

سجل البرتغالي كريستيانو رونالدو 3 أهداف وصنع هدفين ليقود النصر لفوز عريض 8-صفر على أبها، في حين واصل الهلال (المتصدر) انتصاراته بفوزه 3-صفر على الأخدود، في الجولة الـ26 من الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم.

وافتتح رونالدو التسجيل للنصر بعد مرور 11 دقيقة عبر ركلة حرة مباشرة من على حدود منطقة الجزاء سددها قوية لتصطدم الكرة بحارس أبها وتسكن الشباك. وأضاف قائد النصر الهدف الثاني في الدقيقة 21 من ركلة حرة أخرى من مسافة بعيدة.

ولعب رونالدو تمريرة عرضية منخفضة من داخل المنطقة في الدقيقة 33 وجدت السنغالي ساديو ماني الذي وضع الكرة في الشباك بتسديدة مباشرة ليسجل الهدف الثالث.

وتكفل النجم البرتغالي بتسجيل الهدف الرابع في الدقيقة 42 بعدما حصل على تمريرة بينية ضربت دفاع أبها ليضع الكرة من خارج المنطقة فوق حارس أبها.

وصنع رونالدو الهدف الخامس بعد دقيقتين فقط بتمريرة عرضية ذكية إلى عبد المجيد الصليهم الذي وضع الكرة بسهولة في الشباك الخالية.

ورغم خروج رونالدو من المباراة بين الشوطين، فإن النصر واصل توهجه بعدما أضاف عبد الرحمن غريب الهدف السادس بعد مرور 6 دقائق من نهاية الاستراحة بتسديدة قوية من داخل المنطقة.

وأضاف البديل عبد العزيز العليوة الهدفين السابع والثامن للنصر في الدقيقتين 63 و86 ليترك بصمته في مهرجان أهداف فريقه.

ورفع النصر رصيده بهذا الانتصار العريض إلى 62 نقطة في المركز الثاني في الترتيب متأخرا بفارق 12 نقطة عن الهلال المتصدر الذي فاز 3-صفر على الأخدود في مباراة أقيمت في التوقيت نفسه.

بينما تجمد رصيد أبها عند 22 نقطة في المركز قبل الأخير متأخرا بفارق نقطتين عن مراكز النجاة من الهبوط.

الهلال يواصل الانتصارات

وفي مباراة أخرى، واصل الهلال عزفه المنفرد في صدارة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم بعد انتصار 3-صفر على ضيفه الأخدود اليوم الثلاثاء.

وتناوب صالح الشهري ومالكوم وسالم الدوسري على التسجيل خلال شوطي المباراة ليرفع الهلال بهذا الفوز مسيرة انتصاراته المتتالية إلى 31 فوزا في جميع المسابقات.

ورغم حالة القلق التي انتابت جماهير الهلال لغياب المهاجم الصربي ألكسندر ميتروفيتش 6 أسابيع بسبب الإصابة، فإن بديله الشهري كان في الموعد وسجل هدف التقدم بعد مرور ربع ساعة من انطلاق المباراة.

وحاول الأخدود العودة في الشوط الأول، إلا أن ياسين بونو كان بالمرصاد للمحاولات القليلة التي قام بها الضيوف.

واستغل مالكوم تمريرة عرضية من الدوسري في الدقيقة 66 ليضع الكرة ببراعة في الزاوية الضيقة ليضاعف تقدم الهلال.

وتكفل الدوسري بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 73 بعد تمريرة عرضية من روبن نيفيز قابلها قائد الهلال غير المراقب بتسديدة مباشرة في المرمى.

وظن ياسر الشهراني أنه سجل هدف الهلال الرابع في الدقيقة 83 إلا أن الهدف ألغي لوجود الظهير الأيسر في موقف تسلل.

ورفع الهلال رصيده بهذا الفوز إلى 74 نقطة متفوقا بفارق 12 نقطة عن النصر ثاني الترتيب الذي فاز 8-صفر على أبها في مباراة أقيمت في التوقيت نفسه.

في حين توقف رصيد الأخدود عند 24 نقطة في المركز 15 متقدما بنقطة واحدة فقط عن منطقة الهبوط.