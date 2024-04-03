رونالدو يتفوق على أساطير الكرة العالمية ويقترب من رقم قياسي فريد

لا يتوقف عداد أهداف البرتغالي كريستيانو رونالدو هداف فريق النصر السعودي رغم تجاوزه سن الـ39 عاما، مواصلا تسجيل الثلاثيات وتحطيم الأرقام القياسية، كما أنه على أعتاب إنجاز فريد في الكرة العالمية.

وسجل رونالدو أمس الثلاثاء ثلاثيته الثانية خلال أسبوع واحد مع النصر ليعزز صدارته لقائمة هدافي الدوري السعودي برصيد 29 هدفا مبتعدا عن أقرب ملاحقيه الصربي ألكسندر متروفيتش هداف الهلال بـ7 أهداف قبل نهاية المنافسة بثماني جولات.

تتويج رونالدو بلقب هداف الدوري السعودي سيجعله اللاعب الوحيد في العالم الذي فاز بلقب الهداف في 4 دول مختلفة، حيث سبق له أن تُوج باللقب في إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا.

كما رفع "صاروخ ماديرا" رصيده إلى 885 هدفا مع الأندية ومنتخب البرتغال.

Cristiano Ronaldo has outscored some legends since turning 30 🤯 pic.twitter.com/lvyB33kQXt — B/R Football (@brfootball) April 3, 2024

ووفقا لشبكة "بليتشر ريبورت" العالمية تفوق رونالدو على عدد من أساطير وهدافي كرة القدم السابقين، بعد بلوغه 30 عاما.

وأشارت إلى تسجيل الدولي البرتغالي 422 هدفا منذ أن تجاوز عمره 30 عاما، وهو مالم يصل إليه لاعبون سابقون في مسيرة كاملة.

وتجاوز رونالدو الكاميروني صامويل إيتو، لاعب برشلونة الإسباني السابق، الذي أنهى مسيرته برصيد 420 هدفا، أي أقل بهدفين مما سجله "الدون" بآخر 9 سنوات فقط.

كما تفوق رونالدو على الفرنسي تييري هنري (411)، والإيفواري ديدييه دروغبا (367) هدفا.

وتضم القائمة أيضا عددا من زملائه السابقين، أمثال غونزالو هيغواين (366)، واين روني (366) ورود فان نيستلروي (366) هدفا

هذا بالإضافة إلى روبن فان بيرسي ولوكا توني، وكلاهما سجل 322 هدفا، فيما أحرز فرانشيسكو توتي (316)، كارلوس تيفيز (312) ودييغو فورلان (310) أهداف.