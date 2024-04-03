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أغلى 20 فريقا في كرة القدم العالمية

فرق الدوري الإنجليزي الممتاز هيمنت على المراكز الأولى بالتصنيف الذي تصدره مانشستر سيتي وأرسنال (رويترز)
3/4/2024

صنّف موقع بريطاني أغلى 20 فريقا لكرة القدم في العالم خلال الوقت الحالي، وهيمنت فرق الدوري الإنجليزي الممتاز على المراكز الأولى، بما تضمه من أبرز وأغلى نجوم الساحرة المستديرة في العالم.

وضم التصنيف، الذي أجراه موقع (جيف مي سبورت) 6 فرق من الدوري الإنجليزي الممتاز، بما في ذلك مانشستر سيتي وليفربول وأرسنال، في المراكز العشرة الأولى.

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وكان توقيع النجم الإنجليزي جود بيلينغهام لريال مدريد الصيف الماضي السبب في وجود الملكي ضمن المراكز الخمسة الأولى، في حين دخل أستون فيلا ونيوكاسل الإنجليزيان القائمة أيضا.

وتقدر القيمة السوقية للفريق عبر مجموع القيمة السوقية لجميع لاعبيه.

LIVERPOOL, ENGLAND - MARCH 10: General view of the Premier League trophy on a plinth prior to the Premier League match between Liverpool FC and Manchester City at Anfield on March 10, 2024 in Liverpool, England.(Photo by Robbie Jay Barratt - AMA/Getty Images)
فرق البريميرليغ تضم أغلى اللاعبين في العالم (غيتي)

وفي ما يلي أغلى 20 فريقا في العالم:

1. مانشستر سيتي الإنجليزي: 1.087 مليار جنيه إسترليني.

2. أرسنال الإنجليزي: 959.3 مليون جنيه إسترليني.

3. ريال مدريد الإسباني: 890.9 مليون جنيه إسترليني.

بيلينغهام (يمين) رفع القيمة السوقية لفريق ريال مدريد (غيتي)

4. باريس سان جيرمان الفرنسي: 873.7 مليون جنيه إسترليني.

5. بايرن ميونخ الألماني: 795.6 مليون جنيه إسترليني.

6. تشلسي الإنجليزي: 794.8 مليون جنيه إسترليني.

7. ليفربول الإنجليزي: 788.8 مليون جنيه إسترليني.

8. برشلونة الإسباني: 719.4 مليون جنيه إسترليني.

9. توتنهام الإنجليزي: 665.5 مليون جنيه إسترليني.

10. مانشستر يونايتد الإنجليزي: 628.7 مليون جنيه إسترليني.

11. أستون فيلا الإنجليزي: 553 مليون جنيه إسترليني.

12. نيوكاسل الإنجليزي: 546.2 مليون جنيه إسترليني.

13. إنتر ميلان الإيطالي: 532.5 مليون جنيه إسترليني.

14. باير ليفركوزن الألماني: 509.3 مليون جنيه إسترليني.

15. ميلان الإيطالي: 456.4 مليون جنيه إسترليني.

16. نابولي الإيطالي: 439.2 مليون جنيه إسترليني.

17. برايتون الإنجليزي: 432.4 مليون جنيه إسترليني.

18. لايبزيغ الألماني: 425.5 مليون جنيه إسترليني.

19. يوفنتوس الإيطالي: 419.6 مليون جنيه إسترليني.

20. ريال سوسيداد الإسباني: 411.9 مليون جنيه إسترليني.

المصدر : الصحافة البريطانية