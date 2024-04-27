العراق المنتخب العربي الوحيد بنصف نهائي كأس آسيا تحت 23 عاما

حجز المنتخب العراقي الأولمبي مقعدا له في الدور نصف النهائي لبطولة كأس آسيا لكرة القدم تحت 23 عاما المقامة حاليا في قطر، بعد تغلبه على نظيره الفيتنامي بهدف نظيف، الجمعة، على ملعب الجنوب في الدور ربع النهائي.

وضرب المنتخب العراقي موعدا مع نظيره الياباني في الدور نصف النهائي، الاثنين المقبل، على ملعب جاسم بن حمد.

ويدين المنتخب العراقي بالفضل لنجمه علي جاسم، الذي سجل هدف الفوز من علامة الجزاء في الدقيقة 64.

ولعب منتخب فيتنام بـ10 لاعبين عقب طرد المدافع نغوين مانه هونغ في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني.

وفرض المنتخب العراقي أفضليته على مدار الشوطين، لكنه افتقد الفاعلية في النواحي الهجومية، وتمكّن من تسجيل هدف التأهل من ركلة جزاء.