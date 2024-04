أرني سلوت "عاشق التفاصيل" على أعتاب ليفربول

يستعد أرني سلوت لتسلم دفة قيادة تدريب ليفربول -خلفا ليورغن كلوب- بعد أن تم الاتفاق من حيث المبدأ على شروط انتقاله من فينورد الهولندي، أمس الجمعة.

ويغادر كلوب ليفربول بعد فترة استمرت أكثر من 8 سنوات فاز فيها بمجموعة كاملة من الألقاب منها الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، توصل ليفربول وفينورد على اتفاق شفهي سيحصل بموجبه الأخير على 9 ملايين يورو بالإضافة إلى مليونين إضافات للمدرب الذي يتبقى له عامان في عقده.

Arne Slot managerial win percentages: Cambuur: 61.7% (34 games)

AZ Alkmaar: 55.1% (58 games)

Feyenoord: 64.6% (147 games) Next for the Anfield hotseat? 🔴 pic.twitter.com/PkB9FBeVQh — Football on TNT Sports (@footballontnt) April 27, 2024

وتحرك ليفربول بسرعة من أجل الظفر بخدمات سلوت لأنه يدرك أنه سيكون موضع اهتمام العديد من الأندية الأوروبية الكبيرة هذا الصيف.

الأسلوب

من بين الأمور التي دفعت إدارة ليفربول للتعاقد مع سلوت -الفائز بلقب الدوري الهولندي- هو انتهاجه طريقة لعب شبيهة بأسلوب كلوب، إلى جانب كونه صاحب سجل حافل في تطوير المواهب الشابة.

وقال كلوب إن سلوت سيحصل على "أفضل وظيفة في العالم وأفضل نادٍ في العالم" إذا تم تعيينه خلفًا له.

وأضاف "تعجبني الطريقة التي يلعب بها فريقه، وكل الأشياء التي أسمعها عنه هي أنه رجل ومدرب جيد".

Arne Slot has been compared to Pep Guardiola, is 'the most attack-minded coach in the Netherlands since Johan Cruyff' and 'holds all the power at Feyenoord'… what Liverpool fans can expect if he replaces Jurgen Klopp https://t.co/Irpc5Ng6gD — Mail Sport (@MailSport) April 23, 2024

عاشق التفاصيل مثل غوارديولا

بعد قيادته فينورد روتردام إلى الفوز على أياكس أمستردام للمرة الأولى في 17 عاماً، انتشر فيديو للمدرّب سلوت يهنّئ لاعبيه على طريقة الإسباني بيب غوارديولا (مدرب مانشستر سيتي) الذي قد يتواجه معه الموسم المقبل، في حال نجحت المفاوضات التي كشف عنها الخميس بين الناديين.

ولم يربط النقّاد فقط بين سلوت الذي تأكّدت المفاوضات بين ناديه والعملاق الإنجليزي وفقاً لسلوت نفسه خلال حديث مع قناة "إيه إس بي إن" وغوارديولا، بل عبّر هو نفسه عن أوجه الشبه مع بيب.

ويدرس سلوت -كما غوارديولا- كل التفاصيل الصغيرة، معتبراً أن مشاهدة الفريق الإسباني تمنحه "المتعة المطلقة في كرة القدم".

وتابع "لا يوجد فريق في العالم أفضّل مشاهدته أكثر من مانشستر سيتي، ثم نابولي (الإيطالي) وأرسنال وبرايتون (الإنجليزيين)".

ويقول سلوت الذي استهل مشواره مع فينورد عام 2021 "لا أريد مطلقاً مقارنة نفسي مع بيب، لكنه مهووس بالتفاصيل مثلي".

وقال لصحيفة "ألغيمين داغبلاد" إنه في فينورد يقول للاعبيه "يجب أن تصنعوا 4 أضعاف فرص الفريق الخصم وتعملوا ضعف ما يقدّمونه. في كل المباريات التي فزنا فيها هذا الموسم، تظهر الأرقام أننا جرينا 20 أو 30% أكثر من الخصم. وفي المباريات التي خسرناها، لم نركض أكثر من 3 إلى 6%".

الفوز قبل أسبوع

في مقابلة مع مجلة "فوتبال إنترناسيونال" في مايو/أيار 2023، صرح سلوت "أحاول الفوز في المباراة قبل أسبوع من موعدها، من خلال إيصال كل الأفكار الضرورية للاعبين عبر التمارين، أحاديث ما قبل المباراة والتكتيك".

لكن النجاح في هولندا حيث قاد سلوت فينورد إلى لقب الدوري الماضي والكأس هذه السنة، قد لا يؤمّن بالضرورة تأشيرة الانتقال إلى البريميرليغ، إلا أن النجم الدولي السابق ماركو فان باستن يرى خلاف ذلك، وأن "بمقدوره الذهاب إلى أي مكان. إلى بايرن ميونخ، أو ليفربول أو أي فريق".

Just have a look of Arne Slot style of play at Feyenoord 😱😱🔥

Rivals will not have peace !!!

Welcome to Liverpool pic.twitter.com/cWRCNuZClQ — Trey (@lpool2823) April 27, 2024

الأداء الهجومي

أبهر سلوت المتابعين بأدائه الهجومي المعتمد على الضغط العالي، على غرار ما قدّمه كلوب في ملعب أنفيلد.

ويضيف فان باستن في حديث لبرنامج روندو على قناة "زيغو سبورت" بالقول "علاقته جيّدة مع الفريق، إنه ماكر تكتيكياً، وقادر على شرح الأمور، هادئ وذكي. كما أثبت مهاراته في بناء فريق قوي بإمكانات متواضعة".

فبعد خسارته نهائي مسابقة المؤتمر الأوروبي أمام روما، رحل 7 لاعبين عن الفريق. لكنه استعان بأسماء مغمورة قادمة بعقود زهيدة قادت الفريق إلى لقب الدوري، على غرار المكسيكي سانتياغو خيمينيس، والبولندي سيباستيان شيمانسكي، وماتس فيفّر.

Similarities to Jurgen Klopp – but also more Pep Guardiola in style of play. 🇳🇱 Dutch football journalist @arthurrenard87 provides insight on Arne Slot. — This Is Anfield (@thisisanfield) April 25, 2024

وقد أنفق فينورد 30 مليون يورو خلال الموسمين الماضيين، مقابل 100 مليون لأياكس على سبيل المثال.

ويعود سلوت لتشبيه نفسه بغوارديولا قائلا "إنه السيتي، وليس بنيّتي مجدداً عقد مقارنة معهم، أسلوبهم مشابه لطريقتنا في فينورد: 4-3-3، البناء من الخلف مع رغبة الضغط السريع".

ويقدّم هذا المدرب موسماً جيداً مع فينورد، لكن هذه المرة سيكتفي على الأرجح بالمركز الثاني في ظل المشوار الخارق لأيندهوفن الذي لم يخسر سوى مرّة في 30 مباراة.

وخاض سلوت معظم مسيرته كلاعب وسط في أندية هولندية عادية على غرار تسفوله، بريدا، سبارتا روتردام، واستهل مشواره التدريبي مع ألكمار، قبل الانتقال إلى فينورد.

لكن يبدو أن خطوة سلوت المقبلة قد تشكّل منعطفاً كبيراً في مسيرته، خصوصاً إذا سنحت له فرصة مقارعة قدوته غوارديولا وجهاً لوجه.