فرق كرة قدم في المنزل.. لاعبون لديهم أكبر عدد من الأطفال

لا يكتفي عدد من لاعبي كرة القدم بكونهم جزءا من فرق يمارسون اللعبة فوق المستطيل الأخضر، بل اختاروا إنشاء فريقهم الخاص في المنزل أيضا من خلال إنجاب الكثير من الأطفال.

وينتظر نجم مانشستر سيتي فيل فودين طفله الثالث وهو يبلغ من العمر 23 عاما فقط، مما يعني أن أمامه متسعا من الوقت لإنجاب 11 طفلا.

وبهذا المعدل، من المرجح أن يسير فودين على خطى زميله في فريق مانشستر سيتي، كايل ووكر، الذي رحب مؤخرا بطفله السادس.

واللاعبون الذين لديهم أكبر عدد من الأطفال هم:

كايل ووكر: 6 أطفال

استقبل كايل ووكر لاعب مانشستر سيتي طفله الرابع من زوجته آني كيلنر في وقت سابق من هذا الشهر، وقيل إنه في غاية السعادة لأن يصبح أبًا مرة أخرى.

جاء ذلك بعد أن كشفت المؤثرة لورين غودمان أن ابنها كايرو، البالغ من العمر 4 أعوام، وابنتها البالغة 8 أشهر هما ابنا ووكر.

كريستيانو رونالدو: 6 أطفال

كشف كريستيانو رونالدو قائد النصر السعودي، بأنه يريد إنجاب 7 أطفال (رقم قميصه الشهير) لأنه "رقمه السحري".

ولدى النجم السابق لريال مدريد ومانشستر يونايتد 6 أطفال، رغم أنه فقد أحد أبنائه في أبريل/نيسان 2022 بعد وقت قصير من ولادته.

إيان رايت: 8 أطفال

لدى نجم أرسنال السابق 8 أطفال من 4 نساء مختلفات، ورزق بتوأم عندما كان عمره 21 عاما.

روبرتو كارلوس دا سيلفا: 11 طفلاً

لاعب كرة القدم البرازيلي السابق روبرتو كارلوس، البالغ من العمر 51 عاما، لديه 11 طفلا من 7 نساء مختلفات وحفيد واحد يبلغ من العمر 7 أعوام.

بيليه: 7 أطفال

توفي في نهاية عام 2022 عن عمر ناهز 82 عاما، لكن الأسطورة البرازيلية بيليه كان لديه الكثير من الأطفال في حياته.

في فيلمه الوثائقي على "نتفليكس"، اعترف أيقونة كرة القدم -الذي تزوج 3 مرات- بأنه لا يعرف عدد الأطفال الذين أنجبهم ولكن المؤكد أن لديه 7 أطفال على الأقل.

دييغو مارادونا: بين 5 و11 طفلاً

قبل وقت قصير من وفاة دييغو مارادونا عام 2020، قالت إحدى بناته مازحة، إن الأرجنتيني يمكن أن يكون أساسيًا مع فريق أولاده في إشارة إلى عددهم الكبير.

واعترف الأسطورة الأرجنتينية بولدين و3 بنات، ولكنه يُزعم أن لديه 6 أطفال آخرين على الأقل من جنسيات مختلفة.

غارينشا: 14 طفلا

كان غارينشا أحد أعظم لاعبي كرة القدم على الإطلاق، قبل أن يدمن الخمر وتوفي بشكل مأساوي مبكرا عام 1983، عن عمر ناهز 49 عاما.

كان يعيش أسلوب حياة فاضح للغاية خارج الملعب، ويُعتقد أنه أنجب ما لا يقل عن 14 طفلا.

كان لديه 8 بنات من زوجته الأولى ناير ماركيز التي تزوجها من عام 1952 إلى عام 1965.

أنطوان غريزمان: 3 أطفال ولدوا في اليوم نفسه

للمصادفة رحب نجم كرة القدم في برشلونة، أنطوان غريزمان، بأطفاله جميعًا في نفس التاريخ تمامًا على مدار خمس سنوات.

ولدت ألبا ابنة المهاجم الفائز بكأس العالم 2018، في 8 أبريل/نيسان 2021، ثم رأت ابنته ميا النور في التاريخ نفسه من عام 2016، ثم ولد ابنه أمارو، في التاريخ ذاته عام 2019.