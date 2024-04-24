نقل مهاجم الأرجنتين السابق تيفيز إلى المستشفى

أعلن نادي أتليتيكو إندبندينتي لكرة القدم الذي يدربه حاليا كارلوس تيفيز أن المهاجم الأرجنتيني السابق دخل المستشفى بسبب آلام في الصدر.

وتولى تيفيز، الذي خاض 76 مباراة مع الأرجنتين ولعب لأندية بوكا جونيورز ومانشستر يونايتد ومانشستر سيتي ويوفنتوس، تدريب إندبندينتي في أغسطس/آب 2023.

وقال النادي إن المدرب (40 عاما) نقل إلى مستشفى ترينيداد في سان إيسيدرو بعد أن اشتكى من آلام في الصدر.

وأضاف في بيان "أجرى (المستشفى) الفحوصات المعتادة لتيفيز وكانت النتائج جيدة. سيبقى تيفيز في المستشفى كإجراء احترازي حتى يتم الانتهاء من كافة الفحوصات".

وفاز تيفيز بلقبين في الدوري الإنجليزي الممتاز مع يونايتد وآخر مع سيتي إضافة إلى لقبين في الدوري الإيطالي مع يوفنتوس.

وبعد اعتزاله في 2021، تولى تيفيز تدريب روزاريو سنترال في 2022.