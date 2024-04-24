اتحاد الجزائر يطالب "الكاف" باعتباره فائزا على نهضة بركان في الكونفدرالية

طالب نادي اتحاد الجزائر حامل اللقب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) باعتباره فائزا في المباراة التي كان من المقرر أن تجمعه بضيفه نهضة بركان المغربي في ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأحد الماضي.

وقال رضا عبدوش، مستشار رئيس نادي اتحاد الجزائر في تصريح للإذاعة الجزائرية -الثلاثاء- إن "كاف لم يبلغ النادي بأي قرار حتى الآن". وأشار إلى أن إدارة الفريق راسلت الكاف عن طريق الاتحاد الجزائري لمطالبته بتطبيق اللوائح واعتباره فائزا في المباراة.

وأوضح عبدوش أن نهضة بركان هو من رفض اللعب، بعدما قام بكل الإجراءات المرتبطة بالمباراة.

كما كشف أنه في حالة اتخاذ "كاف" قرارا في غير صالح اتحاد الجزائر، سوف يلجأ النادي لـ3 هيئات دولية رفض الكشف عن هويتها للدفاع عن حقوقه.

وذكر عبدوش أن اجتماعا عقد -الاثنين- بين مسؤولي اتحاد الكرة الجزائري ونادي اتحاد الجزائر لضبط الإستراتيجية التي سيتم اتباعها، مؤكدا تجهيز ملف يستند على أسس قانونية صلبة.

وتعذر إجراء المباراة بسبب رفض نادي نهضة بركان النزول إلى الملعب احتجاجا على مصادرة السلطات الجزائرية لقمصانه التي تضمنت خريطة للمغرب تمتد إلى أراض إقليم الصحراء الغربية وهو ما تعتبره الجزائر عملا مرفوضا جملة وتفصيلا، وتعديا على لوائح كاف والاتحاد الدولي (فيفا) التي تمنع إبراز شعارات سياسية أو دينية أو عرقية.

وكانت لجنة المسابقات بالكاف سمحت لنهضة بركان بارتداء القمصان التي جاء بها من المغرب، لكن الاتحاد الجزائري استأنف ضد القرار الذي أيدته لجنة الطعون بالاتحاد الأفريقي.

ومن المقرر أن تُلعب مباراة الإياب الأحد المقبل في المغرب.