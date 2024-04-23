لم يحتسب 3 ركلات جزاء.. نوتنغهام فورست يتهم حكم "الفار" بتشجيع لوتون تاون

ذكرت تقارير صحفية أن حكم تقنية الفيديو المساعد (الفار) ستيوارت أتويل يخضع للتدقيق في أعقاب أخطاء تحكيمية شابت مباراة نوتنغهام فورست ضد إيفرتون الأحد الماضي، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسيطرت حالة من الغضب على نادي نوتنغهام، الذي يكافح لتفادي الهبوط، بعد حرمانه مما قال إنها 3 ركلات جزاء في المباراة، التي أقيمت على ملعب غوديسون بارك، وانتهت بفوز إيفرتون 2-صفر.

وأصدر نوتنغهام بيانا شديد اللهجة عبر منصة (إكس) عقب المباراة مباشرة، اتهم فيه حكم تقنية الفيديو المساعد ستيوارت أتويل بأنه مشجع لفريق لوتون تاون.

وطلب النادي نشر تسجيلات المحادثات الخاصة المتعلقة بـ3 أحداث رئيسية في المباراة، منها تدخل آشلي يانغ مع جيوفاني رينا (في الدقيقة 24)، ولمسة يد آشلي يانغ (الدقيقة 44)، وتدخل آشلي يانغ مع كالوم هودسون-أودوي (في الدقيقة 56).

وأشار نوتنغهام إلى أن القواعد التي تحكم اختيار الحكام لإدارة المباريات بعد الكشف عن انتماءاتهم للجنة الحكام المحترفين لا يجب أن تأخذ في الاعتبار حساسية وضع بعض الفرق التي تجمعها منافسة تاريخية بفرق أخرى، ولكن أيضا طبيعة المنافسة بناء على الترتيب في الجدول الحالي.

Nottingham Forest has today submitted a formal request to the PGMOL to release into the public domain the audio recordings between officials during yesterday’s match against Everton at Goodison Park. The club has requested this be shared for three key match incidents – Ashley… — Nottingham Forest (@NFFC) April 22, 2024

وأضاف "الأمر لا يتعلق بأفراد، وإنما يتعلق بصورة نزاهة اللعبة".

وقال فورست إنه متمسك بطلبه لمزيد من الشفافية حول اختيارات لجنة الحكام المحترفين.

وخضع نوتنغهام لعقوبة خصم 4 نقاط من رصيده بسبب مخالفات مالية، ويحتل المركز 17 في الدوري برصيد 26 نقطة، وبفارق 4 نقاط خلف إيفرتون صاحب المركز الـ16، الذي لعب مباراة أقل، بينما يحتل لوتون المركز الـ18 بفارق نقطة واحدة خلف فورست.

ويتأهب فورست لمباراته أمام ضيفه مانشستر سيتي يوم الأحد المقبل.

🔴 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚! Nottingham Forest will be sent recordings of conversations between referee Anthony Taylor and VAR Stuart Attwell during the game against Everton by PGMOL over the next few days. #NFFC [@MailSport] pic.twitter.com/8DRXflFc7x — Forest Watch (@ForestWatch_) April 23, 2024

موقف الرابطة والاتحاد

من جهتها، علّقت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز على احتجاج نوتنغهام من خلال "بيان" نشرته عبر حسابها على منصة (إكس).

وقالت "شعرت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز بخيبة أمل كبيرة بعد قراءة البيان الذي أدلى به نوتنغهام فورست على وسائل التواصل الاجتماعي، أمس الاثنين، عقب مباراته ضد إيفرتون".

وأضافت "نلاحظ أن الاتحاد الإنجليزي أكد أنه سيحقق في بيان النادي، ليس من المناسب أبدا التشكيك بشكل غير لائق في نزاهة حكام المباريات، وطبيعة هذه التعليقات تعني أن الدوري الممتاز سيحقق أيضا في الأمر فيما يتعلق بقواعد اللعب".

Nottingham Forest were denied a penalty due to a “natural position” from Ashley Young according to VAR 🤔 Was it a penalty? 😳 pic.twitter.com/h23i0AYTgO — football news⚽🔥 (@_princeoffixial) April 21, 2024

وقال الاتحاد الإنجليزي، أمس الاثنين، "طلبنا بشكل رسمي إفادات من نوتنغهام فورست ومدربه نونو إسبيريتو سانتو ونيكو وليامز (مدافع فورست) والحكم مارك كلاتنبرغ، نتيجة لتعليقاتهم بعد مباراة الفريق في البريميرليغ أمام إيفرتون أمس الأول الأحد 21 أبريل/نيسان".

وكان نونو إسبيريتو سانتو قال عقب المباراة إنه من الصعب تقبل الأخطاء التحكيمية.

وبدوره وصف الحكم السابق مارك كلاتنبرغ، الذي يعمل محللا لأداء الحكام في فورست، القرارات بأنها "مزحة".

وكتب كلاتنبرغ في صحيفة ديلي ميل "خطأ واحد من هذه الأخطاء يمكن أن يكون سيئا بما فيه الكفاية. لكن 3 أخطاء ليس سوى مزحة لذا شعر نوتنغهام فورست بأنه ضحية بعد هزيمة أخرى لم يتم اتخاذ أي قرارات كبيرة فيها لصالحه".

وعلى الرغم من الخلاف المستمر، سيكون أتويل في ألمانيا هذا الصيف للمشاركة في بطولة أمم أوروبا 2024، حيث اختير هو وزميله البريطاني ديفيد كوت للعمل بتقنية الفار.