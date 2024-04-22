واصل النجم الأردني موسى التعمري تألقه مع فريقه مونبلييه، وأهداه هدف الفوز على ريمس في وقت حاسم في المباراة التي جمعتهما أمس الأحد في الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وانتزع مونبلييه فوزا ثمينا 2-1 على مضيفه ريمس في الجولة الـ30 للدوري المحلي.

وشارك التعمري بديلا بالشوط الثاني حيث دخل الملعب في الدقيقة 72، وبعد دقائق من مشاركته وفي هجمة مرتدة استلم تمريرة طويلة وركض قبل منتصف الملعب ليلحق بالكرة، ورغم محاولات أحد مدافعي ريمس مضايقته فإنه نجح في إيداعها المرمى بتسديدة ذكية مسجلا الهدف الثاني لفريقه بالدقيقة 86.

واحتفى النجم الدولي الأردني بقيادة فريقه للفوز وتحقيق النقاط الثلاث، حيث نشر -عبر صفحته على فيسبوك- صورة من احتفاله بالهدف معلقا عليها "الحمد لله" ومشيرا إلى 3 نقاط التي حققها مونبلييه.

وبهدف أمس، وصل التعمري إلى هدفه الخامس مع مونبلييه، وساهم هدف الفوز بصعود فريقه إلى المركز 12 مبتعدا عن مراكز الهبوط في الدوري.