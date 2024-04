هل يندم ألونسو على رفضه تدريب ليفربول وبايرن ميونخ؟

رد تشابي ألونسو، المدير الفني لباير ليفركوزن بطل الدوري الألماني، على التعليقات التي أدلى بها أسطورة أرسنال بول ميرسون، والتي انتقد فيها قراره رفض تدريب كل من ليفربول وبايرن ميونخ.

وتحدثت تقارير عن سعي كل من الناديين الإنجليزي والألماني للتعاقد مع ألونسو نهاية الموسم، لكنه قرر البقاء في ليفركوزن بعد أن قادهم إلى أول لقب لهم على الإطلاق بالدوري الألماني.

وقال ألونسو لصحيفة "آس" الإسبانية إن الجميع مسؤول عن قراراته "آمل أن يكون بقائي هو القرار الصحيح، وأنا مقتنع بذلك. أستمتع باللحظة، وبالطبع أريد مواصلة التحسن. سيكون بول ميرسون قد اتخذ قرارات لا أتخذها".

وتفاجأ عدد من النقاد بقرار ألونسو، بما في ذلك ميرسون الذي أشار إلى أن مثل هذه الفرص "قد لا تتكرر أبدًا" للفائز بكأس العالم مع إسبانيا. لكن ألونسو رد بأنه مقتنع بما يفعله.

وفي حديثه الشهر الماضي، قال ميرسون في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس" إنه في عالم التدريب "عليك أن تجني الثمار بينما تشرق الشمس، وأنت تتحدث عن اثنين من أكبر الأندية في العالم.. قد لا تأتي هذه الفرصة مرة أخرى".

وأضاف "لا أرى أن ليفركوزن سيفوز بالدوري مرة أخرى العام المقبل، أعتقد أن بايرن سيستمر حيث كان في السنوات العشر الماضية. أنا مصدوم.. أستطيع أن أفهم أنه ربما يكون سعيدًا بما يفعله، فهو يحقق إنجازات رائعة".

وتابع "آمل فقط ألا يندم على هذا. أعرف كيف تبدو الإدارة الفنية، الجميع يُطرد في النهاية. إنهما من أكبر الوظائف في عالم كرة القدم".

Paul Merson expresses his surprise that Xabi Alonso has decided to remain with Bayer Leverkusen despite interest from Bayern Munich and Liverpool 🔴 pic.twitter.com/VTWDj0yJHc

وبعد الفوز بلقب الدوري الألماني، يأمل ليفركوزن إكمال الثلاثية من خلال الفوز بالدوري الأوروبي والكأس المحلية.

وعلق ألونسو قائلا "كان الموسم رائعًا، ليس فقط بسبب النتائج ولكن أيضًا بسبب طريقة اللعب. وهذا يجذب إسبانيا وأيضًا أجزاء كثيرة من أوروبا. إنه يجعل النادي ينمو ويحظى بمتابعة عالمية أكبر".

وأضاف "إنه أمر مهم للجميع. أن أكون جزءًا من هذا وأن أشارك في العملية يجعلني سعيدًا. لكننا لا نريد أن نتوقف".

Xabi Alonso at the celebration yesterday: "We want more. We want the Pokal. And the Europa League!"

[@bayer04fussball] pic.twitter.com/8UggBW0Sdu

— WerkselfXtra (@bayer04Xtra) April 15, 2024