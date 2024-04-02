أفضل 11 لاعبا إسبانيا في تاريخ كرة القدم

لإسبانيا تاريخ كروي غني وأمجاد وبطولات عدة صنعها لاعبون إسبان موهوبون، أمثال أندريس إنييستا وتشافي وسيرجيو راموس، الذين يُعدون من أفضل اللاعبين الذين ارتدوا قميص "لاروخا" الشهير.

وهيمن منتخب إسبانيا على المشهد الكروي العالمي والقاري بين 2008 و2012، بداية بفوزه ببطولة أمم أوروبا في 2008 و2012، وبينهما كأس العالم 2010 بجنوب أفريقيا.

ويعد ديفيد فيا وراؤول غونزاليس من أفضل الهدافين على الإطلاق في كرة القدم الإسبانية.

ورغم ذلك يبقى لويس سواريز الإسباني الوحيد الذي نال جائزة الكرة الذهبية في مشواره الكروي عام 1960.

وانتقل إلى برشلونة عام 1954 قادما من ديبورتيفو لاكورونيا، وقاد الفريق إلى مجموعة من الإنجازات خلال 7 سنوات.

الدولي الإسباني فاز مع برشلونة ببطولة الدوري الإسباني مرتين، وكأس الملك مرتين، وكأس الكؤوس الأوروبية مرتين، إضافة إلى مشاركته مع المنتخب الإسباني في كأس أمم أوروبا عام 1964.

واستُبعد الأسطورة ألفريد دي ستيفانو من قائمة أعظم اللاعبين لأنه مولود في الأرجنتين.

أفضل 11 لاعبا إسبانيا في التاريخ وفق المعايير التالية:

فترة اللعب.

المسيرة الدولية.

المسيرة مع النادي.

الألقاب.

الجوائز الفردية.

التأثير على الفريق.

1- أندريس إنييستا (برشلونة، وفيسيل كوبي، ونادي الإمارات).

2- تشافي هرنانديز (برشلونة، والسد القطري).

3- سيرجيو راموس: (ريال مدريد، وباريس سان جيرمان، وإشبيلية).

4- إيكر كاسياس: (ريال مدريد، وبورتو).

5- راؤول غونزاليس: (ريال مدريد، وشالكه، والسد، ونيويورك كوزموس).

6- سيرجيو بوسكيتس: (برشلونة، وإنتر ميامي).

7- لويس سواريز: (ديبورتيفو لاكورونيا، وبرشلونة، وإنتر ميلان، وسامبدوريا).

🌕🇪🇸 Happy birthday to the 1960 Ballon d'Or, Luis Suarez!#ballondor pic.twitter.com/iKKuqc8LqG — Ballon d'Or (@ballondor) May 2, 2023

8- ديفيد فيا: (سبورتينغ خيخون، وريال سرقسطة، وفالنسيا، وبرشلونة، وأتلتيكو مدريد، ونيويورك سيتي، وملبورن سيتي، وفيسيل كوبي).

9- كارليس بويول: (برشلونة).

10- إميليو بوتراغينيو:(ريال مدريد، وسيلايا).

11- فرناندو هييرو: (ريال مدريد، وبلد الوليد، والريان، وبولتون واندررز).