موعد مباراة ليفربول ضد أتالانتا في إياب ربع نهائي الدوري الأوروبي والقنوات الناقلة

يدخل ليفربول الإنجليزي مواجهة مضيفه أتالانتا الإيطالي في إياب ربع نهائي الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" لكرة القدم -الخميس- آملاً في محو ذيول الخسارة المؤلمة على أرضه بثلاثيةٍ نظيفة ذهابا، وتفادي الخروج.

ومن أجل التأهل إلى نصف النهائي، يحتاج الريدز للفوز بفارق 4 أهداف، وبفارق 3 أهداف لمعادلة خسارة الذهاب صفر-3 والذهاب إلى الوقت الإضافي وركلات الترجيح.

ويتميّز ليفربول هذا الموسم بـ"عقلية الوحوش" التي ساعدت اللاعبين على تحقيق سلسلة من النتائج الإيجابية في ظل غياب مجموعة لاعبين مؤثّرين استعادهم أخيرا.

في المقابل، يحاول أتالانتا سادس الدوري الإيطالي أن يحافظ على سجله المميّز في "يوروبا ليغ"، حيث لم يخسر سوى مرة في آخر 22 مباراة ضمن سلسلة من 13 انتصارا و8 تعادلات.

موعد مباراة ليفربول ضد أتالانتا في إياب ربع نهائي الدوري الأوروبي 2023-2024

من المقرر أن يواجه ليفربول ضيفه أتالانتا -الخميس- الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة (الساعة 21:00 بتوقيت القاهرة).

ما القنوات الناقلة لمباراة ليفربول في إياب ربع نهائي الدوري الأوروبي؟

تمتلك قنوات "بي إن سبورتس" القطرية حقوق بث مباريات الدوري الأوروبي لكرة القدم في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وستبث المباراة على قناة "beIN Sports HD 1".

حكم مباراة ليفربول وأتالانتا

يدير الحكم الفرنسي فرونسوا ليتيزكي المباراة المهمة بين ليفربول وضيفه أتالانتا.

معلق مباراة ليفربول وأتالانتا

سيتولى الجزائري حفيظ الدراجي التعليق على مباراة ليفربول وأتالانتا.