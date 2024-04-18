عقوبة قاسية تنتظر مدرب برشلونة تشافي هرنانديز

كشفت تقارير صحفية أن مدرب برشلونة تشافي هرنانديز مهدد بعقوبة قاسية من الاتحاد الأوربي لكرة القدم (يويفا) ليس بسبب البطاقة الحمراء التي تلقاها خلال مواجهة سان جيرمان في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا وإنما بسبب خطأ ثان ارتكبه.

وتعرض تشافي للطرد في الدقيقة (56) خلال مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان الثلاثاء التي انتهت بفوز النادي الباريسي بنتيجة (4-1) بسبب احتجاجه على أحد قرارات حكم المباراة الروماني إستفان كوفاكس.

ولم يتمكن تشافي هيرنانديز من الجلوس على مقاعد بدلاء برشلونة في آخر مباراتين في الدوري بعد طرده أمام أتلتيكو مدريد وحصوله على عقوبة الإيقاف مباراتين.

وهذا هو الطرد الثالث له هذا الموسم بعد أن اضطر أيضًا إلى مغادرة مقاعد البدلاء في اليوم الأول من الدوري الإسباني ضد خيتافي.

وأشارت صحيفة "سبورت" الإسبانية إلى أن مدرب البرسا قد يتعرض لعقوبة أخرى ولكنها أقسى من طرف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بسبب عودته إلى أرضية الملعب بعد نهاية المباراة ضد باريس سان جيرمان وتوبيخه للحكم.

وغادر تشافي الملعب، لكنه عاد إليه بمجرد أن أعلن كوفاكس نهاية المباراة لتشجيع لاعبيه، وأيضًا لشكر الجمهور على دعمهم، لكنه لم يتردد في ملاحقة الحكم الروماني، وتوبيخه على قراراته.

وكان تشافي قد كشف بعد نهاية اللقاء عن فحوى الكلام الذي وجهه إلى الحكم، قائلا "أخبرته (الحكم) أن أداءه كان سيئًا للغاية، وأنه كان كارثة، وأن هذا الطرد (طرد أراوخو) قد غيّر كل شيء، وبأنه علينا أن نتحدث عن هذا الأمر".

لقطة طرد تشافي ورميه الجاكيت في ممر اللاعبين باتجاه دكة باريس و مغادرته الملعب غاضباً 😡#برشلونه_باريس pic.twitter.com/qxnGWDxlJV — KHALID ALOLYAN 🇸🇦🐪 (@OLYAN15K) April 16, 2024

وأوضحت الصحيفة أن اللجنة التأديبية للهيئة الكروية لا تتسامح مع تصرفات كتلك التي قام بها تشافي وأن الإعلان عن قرارها سيصدر بعد أسبوعين من الآن.

وفي حال تعرض مدرب برشلونة للعقوبة، فإنها ستتعدى المباراتين، على اعتبار تلقيه بطاقة حمراء مباشرة.