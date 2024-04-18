شاهد.. ريال مدريد يجرد مانشستر سيتي من لقبه ويتأهل لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا
تأهل فريق ريال مدريد الإسباني إلى الدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعد فوزه 4-3 على مانشستر سيتي الإنجليزي (حامل اللقب) بركلات الترجيح اليوم الأربعاء، بعدما انتهى الوقت الأصلي والإضافي 1-1 ليصبح مجموع مباراتي دور الثمانية 4-4.
وعلى ملعب الاتحاد معقل سيتي بمدينة مانشستر الإنجليزية، تصدى أندري لونين حارس ريال مدريد لركلتي ترجيح، في حين سجل أنطونيو روديغر الركلة الحاسمة للفريق الإسباني.
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وسجل كيفن دي بروين هدف التعادل لسيتي في الدقيقة 76 ليلغي هدف رودريغو مهاجم ريال في الدقيقة 12.
رودريغو يفتتح التسجيل للملكي في شباك السيتي #دوري_ابطال_اوروبا #مانشستر_سيتي #ريال_مدريد pic.twitter.com/yoeSfRRj9N
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 17, 2024
كيفين دي بروين يسجل هدف التعادل للسيتي أمام ريال#دوري_ابطال_اوروبا #مانشستر_سيتي #ريال_مدريد pic.twitter.com/NzAZUm8AY8
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 17, 2024
وهيمن سيتي في أغلب 120 دقيقة، في وقت صمد فيه لاعبو الفريق الإسباني أمام المحاولات الهجومية لصاحب الأرض.
العارضة تنقذ ريال مدريد#دوري_ابطال_اوروبا #مانشستر_سيتي #ريال_مدريد pic.twitter.com/U2sgJLMpSs
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 17, 2024
ويلعب ريال أمام بايرن ميونخ في الدور قبل النهائي.
يذكر أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) ألغى قاعدة احتساب الهدف خارج الملعب بهدفين في حال التعادل، وبدأ تطبيق القواعد الجديدة بداية من هذا الموسم.