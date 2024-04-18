رياضة|أبطال أوروبا

شاهد.. ريال مدريد يجرد مانشستر سيتي من لقبه ويتأهل لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا

18/4/2024-|آخر تحديث: 18/4/202401:58 ص (بتوقيت مكة المكرمة)

تأهل فريق ريال مدريد الإسباني إلى الدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعد فوزه 4-3 على مانشستر سيتي الإنجليزي (حامل اللقب) بركلات الترجيح اليوم الأربعاء، بعدما انتهى الوقت الأصلي والإضافي 1-1 ليصبح مجموع مباراتي دور الثمانية 4-4.

وعلى ملعب الاتحاد معقل سيتي بمدينة مانشستر الإنجليزية، تصدى أندري لونين حارس ريال مدريد لركلتي ترجيح، في حين سجل أنطونيو روديغر الركلة الحاسمة للفريق الإسباني.

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وسجل كيفن دي بروين هدف التعادل لسيتي في الدقيقة 76 ليلغي هدف رودريغو مهاجم ريال في الدقيقة 12.

وهيمن سيتي في أغلب 120 دقيقة، في وقت صمد فيه لاعبو الفريق الإسباني أمام المحاولات الهجومية لصاحب الأرض.

ويلعب ريال أمام بايرن ميونخ في الدور قبل النهائي.

يذكر أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) ألغى قاعدة احتساب الهدف خارج الملعب بهدفين في حال التعادل، وبدأ تطبيق القواعد الجديدة بداية من هذا الموسم.

المصدر : رويترز