شاهد.. الدوري الإسباني يشهد "أسوأ ضربة جزاء في التاريخ"

سدد مهاجم نادي أوساسونا أنتي بوديمير ضربة جزاء خلال مواجهة فالنسيا، أمس الاثنين، في ختام الأسبوع 31 بالدوري الإسباني لكرة القدم، وصفتها الصحافة المحلية بأنها "الأسوأ في التاريخ".

وحصل أوساسونا على ركلة الجزاء في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع، وبعد عودة الحكم إلى تقنية حكم الفيديو المساعد "فار"، تأكد من صحتها وأقرها، ليتقدم المهاجم الكرواتي بوديمير لتسديدها في الدقيقة 97، إلا أنه أضاعها بغرابة شديدة، ليحرم فريقه من فرصة تحقيق التعادل في المباراة.

ولحظة تقدم بوديمير لتسديد الكرة حاول تسديدها بتكنيك مختلف، إلا أنه تعرقل بقدميه لتذهب ضعيفة جدا نحو المرمى وتمكن حارس فالنسيا جيورجي مامارداشفيلي من إمساكها بسهولة.

وخسر أوساسونا بهدف دون مقابل من ضيفه فالنسيا، بعد إضاعة ركلة الجزاء من بوديمير، رغم أنه ثاني هدافي الدوري الإسباني بالتساوي مع جود بيلينغهام برصيد 16 هدفا، ونجح -قبل مباراة أمس الاثنين- في تسجيل 3 ركلات جزاء بالليغا.

وأوضحت شبكة "أوبتا" لإحصائيات كرة القدم أن بوديمير أهدر ركلة الجزاء الأولى له في الدوري الإسباني في المحاولة الثامنة، وهي المرة الوحيدة التي أهدر فيها لاعب من أوساسونا ركلة جزاء بالدقيقة 90 أو بعدها في مباراة بالليغا في القرن الـ21.

وتفاعل ناشطون رياضيون -عبر منصة إكس- مع اللقطة التي أجمعوا على أنها من أغرب ركلات الجزاء في التاريخ من صاحب 32 عاما، إذ كتب الناشط الرياضي عمرو "واحدة من أغرب ركلات الجزاء التي يمكن أن تشاهدها".

وأبدت الناشطة الرياضية منار سرحان استغرابها مما كان يفكر به اللاعب لحظة تنفيذ الركلة، معلقة على اللقطة "لا تفهم بوديمير ماذا كان يريد أن يفعل".

1 – Ante Budimir has missed his first LaLiga penalty at the eighth attempt, the only time an Osasuna player has missed a 90th-minute spot-kick in a LaLiga game in the 21st century. Strange. pic.twitter.com/w8hEKrLMlF

— OptaJose (@OptaJose) April 15, 2024