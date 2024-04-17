بـ"هاتريك" المغربي رحيمي.. العين يهزم الهلال في ذهاب نصف نهائي أبطال آسيا

قاد المهاجم الدولي المغربي سفيان رحيمي فريقه العين الإماراتي إلى إيقاف السلسلة التاريخية للانتصارات المتتالية (34) لضيفه الهلال السعودي عندما تغلب عليه 4-2 الأربعاء في العين في ذهاب الدور نصف النهائي من دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وسجل رحيمي "هاتريك" في الدقائق 6 و26 و38 من ركلتي جزاء، وأضاف الباراغوياني أليخاندرو روميرو (كاكو) الرابع (57 من ركلة جزاء) أهداف العين، والبرازيلي مالكوم (48) وسالم الدوسري (78) هدفي الهلال.

ويلتقي الفريقان في اياب نصف النهائي في الرياض في 23 أبريل/نيسان.

ودخل العين المباراة التي كانت مقررة -الثلاثاء- قبل أن يتم تأجليها لمدة 24 ساعة بسبب العاصفة التي ضربت الإمارات، وهو لم يعرف طعم الفوز في آخر 4 مباريات في كافة المسابقات (هزيمتان وتعادلان)، بعكس الهلال الذي حقق سلسلة انتصارات هي الأطول في تاريخ كرة القدم بالوصول إلى الفوز الرقم 34 على التوالي.

لكن بطل 2003 فاجأ صاحب الرقم القياسي بالألقاب في دوري أبطال آسيا (4 مرات) وضمه إلى قائمة ضحاياه من الأندية السعودية في النسخة الحالية، بعدما فاز على الفيحاء ذهابا 4-1 وايابا 3-2 في دور المجموعات، وتخطى النصر في ربع النهائي 1-صفر ذهابا ثم ايابا بركلات الترجيح 3-1 بعد خسارته في الوقتين الأصلي والاضافي 3-4.

كما ألحق العين بالهلال الخسارة الأولى في النسخة الحالية بعد سلسلة من 9 انتصارات على التوالي وتعادل.

وتصدر رحيمي ترتيب الهدافين برصيد 11 هدفا مقابل 8 أهداف لمهاجم الهلال الصربي ألكسندر متروفيتش الغائب بسبب الإصابة، والبرازيلي كريسان دي كروز (شاندونغ تايشان الصيني).

وقلص الهلال الفارق مع مطلع الشوط الثاني عبر مالكوم أوليفيرا مستفيدا من تمريرة الصربي سيرغي ميلينكوفيتش-سافيتش (48)، ثم سجل سالم الدوسري الهدف الثاني للهلال بعدما ارتدت اليه تسديدة سافيتش التي صدها حارس العين خالد عيسى فهيأها لنفسه من مسافة قريبة وتابعها داخل المرمى (78).

أهداف مباراة العين والهلال

سفيان رحيمي يضيف الهدف الثاني للعين في شباك الهلال #دوري_ابطال_اسيا #العين_الهلال pic.twitter.com/G6ImP6kcw2 — beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 17, 2024

هدف |

العين الإماراتي يتقدم 4 – 1 على الهلال السعودي من ركلة جزاء في الدقيقة 56 نفذها كاكو #العين_الهلال || #دوري_أبطال_آسيا || #قنوات_الكاس pic.twitter.com/O05Kn1JIsD — قنوات الكاس (@AlkassTVSports) April 17, 2024