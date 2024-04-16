غوارديولا يتحدث عن "حلم" تكرار الثلاثية قبل مواجهة ريال مدريد

قال برناردو سيلفا لاعب وسط مانشستر سيتي إنه وبقية أفراد الفريق متحمسون لإمكانية الفوز بالثلاثية للمرة الثانية على التوالي، بينما حذر المدرب بيب غوارديولا من السعي خلف أحلام لا تزال بعيدة المنال.

ويستضيف سيتي منافسه ريال مدريد في إياب دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا غدا الأربعاء على ملعب الاتحاد، بعدما تغلب عليه في قبل نهائي الموسم الماضي قبل أن يحقق اللقب للمرة الأولى.

كما يتصدر سيتي ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز وتأهل لقبل نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

وقال غوارديولا للصحفيين اليوم الثلاثاء "لن أقول للاعبي فريقي ‘لا تفكروا في ذلك’، لكن رأيي مختلف. نحن بعيدون جدا عن تلك الأحلام الافتراضية".

وأضاف "عندما نصل إلى نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، ويتبقى لنا ما بين مباراتين إلى 3 مباريات في الدوري ونهائي دوري أبطال أوروبا، سأبدأ في التفكير في ذلك".

وتابع المدرب الإسباني "بدأت أفكر في تحقيق الثلاثية الموسم الماضي فقط عندما تغلبنا على مانشستر يونايتد في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي".

ويمكن لفريق المدرب غوارديولا أن يحجز مكانه في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي هذا العام إذا فاز على تشلسي في قبل النهائي -السبت المقبل- على ملعب ويمبلي.

كما يتقدم الفريق بنقطتين على أرسنال وليفربول في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز قبل 6 جولات على النهاية.

وحصد سيتي الثلاثية، التي تشمل دوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد الإنجليزي والدوري الإنجليزي الممتاز، لأول مرة الموسم الماضي ليعادل فوز مانشستر يونايتد بالثلاثية في 1998-‭‭‭‬‬‬‬1999.

ولم يفز أي فريق بالثلاثية في موسمين متتاليين ولم يحقق أي فريق إنجليزي الثلاثية مرتين.

وقال سيلفا إن اقتراب الفريق من كتابة التاريخ يمكن أن يكون حافزا لهم لبقية الموسم.

وأضاف "من الواضح أنه مصدر إلهام ودافع، نريد أن نصنع الإرث. نريد 4 ألقاب متتالية في الدوري الإنجليزي الممتاز. نريد دوري أبطال أوروبا مرتين على التوالي، والثلاثية للمرة الثانية تواليا. في أسبوع واحد قد نخرج من جميع المنافسات. لكننا نقاتل".

وتعادل ريال مدريد وسيتي 3-3 في مباراة الذهاب الأسبوع الماضي لتبقى مباراة الإياب مفتوحة على جميع الاحتمالات.

وسيستعيد سيتي لاعب الوسط كيفن دي بروين بعد غيابه عن مباراة الذهاب في ملعب برنابيو بسبب المرض.

وقال سيلفا "عندما يكون كيفن حاضرا، كل شيء يختلف، لأنه أحد أفضل اللاعبين في جيلنا. عندما يكون في حالته، من الصعب إيقافه".

وسيكون المدافع كايل ووكر متاحا أيضا بعد عودته إلى مقاعد البدلاء في فوز سيتي 5-1 على لوتون تاون في الدوري السبت الماضي.

وقال غوارديولا، لاعب ومدرب برشلونة السابق، إنه استمتع مرة أخرى بمواجهة غريمه القديم ريال مدريد، الذي يتقدم بفارق 8 نقاط في صدارة ترتيب الدوري الإسباني.

وأضاف "كانت وستظل دائما (مباراة كبيرة). إنه ريال مدريد، وفي هذه المسابقة دائما ما تكون (مواجهة ريال) مباراة كبيرة. إنها مباراة خاصة بالنسبة لي. بالطبع هي كذلك".