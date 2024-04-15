موعد مباراة الهلال السعودي والعين الإماراتي في نصف نهائي أبطال آسيا والقنوات الناقلة

يواجه العين الإماراتي بطل 2003 في قمة خليجية مرتقبة ضيفه الهلال السعودي الأكثر تتويجا بـ4 ألقاب -الثلاثاء- في ذهاب الدور نصف النهائي لمسابقة دوري أبطال آسيا لكرة القدم وهما على طرفي نقيض.

ولم يعرف العين طعم الفوز في آخر 4 مباريات في كافة المسابقات (هزيمتان وتعادلان)، في الوقت الذي تابع فيه الهلال سلسلة انتصاراته الأطول في تاريخ كرة القدم بالوصول إلى الفوز رقم 34 تواليا في جميع المسابقات.

ويعرف العين والهلال بعضهما جيدا، حيث التقيا في المسابقة 14 مرة، فتبادلا الفوز بستة انتصارات لكل منهما وتعادلا مرتين.

ويأمل الفريق الإماراتي أن يضم الهلال إلى قائمة ضحاياه من الأندية السعودية في النسخة الحالية، بعدما فاز على الفيحاء ذهابا 4-1 وإيابا 3-2 في دور المجموعات، قبل تخطي النصر.

وعاد العين بقوة إلى البطولة الآسيوية هذا الموسم بعد غياب نسختين تواليا، وتأهل إلى نصف النهائي للمرة الأولى منذ 2016 على حساب النصر بعد فوزه عليه ذهابا 1-صفر ثم إيابا بركلات الترجيح 3-1 بعد خسارته في الوقتين الأصلي والإضافي 3-4.

وكان المغربي سفيان رحيمي أحد نجوم مباراتي ربع النهائي أمام النصر بتسجيله 3 أهداف، ليشارك الصربي ألكسندر ميتروفيتش (الهلال) والبرازيلي كريزان دا كروز (شاندونغ تايشان الصيني) صدارة الهدافين برصيد 8 أهداف.

وسيشكل رحيمي والباراغواياني أليخاندرو روميرو "كاكو" ثلاثي خط الهجوم مع العائد التوغولي كودجو لابا والذي غاب عن المباراتين الأخيرتين قاريا بسبب الإصابة.

من جهته، يمر الهلال بحالة فنية رائعة وضعته في صدارة الدوري السعودي بفارق 12 نقطة عن غريمه النصر، كما أحرز الخميس لقب الكأس السوبر في أبوظبي بعد فوزه الكبير على الاتحاد في النهائي 4-1، بينها ثنائية للبرازيلي مالكوم دي أوليفيرا.

ولم يتأثر الهلال بغياب ميتروفيتش بسبب الإصابة التي ستبعده أيضا عن مباراة العين، وقام دي أوليفيرا بمهمة تسجيل الأهداف، بينها 3 في آخر مباراتين في الدوري السعودي ومثلها في مواجهتي الكأس السوبر.

ويأمل مدربه البرتغالي جورجي جيزوس استثمار موسم النشوة التي يعيشها فريقه من أجل قيادته إلى لقب خامس في المسابقة التي يشهد دورها نصف النهائي مواجهة كورية جنوبية-يابانية في منطقة الشرق بين أولسان هيوندالي ويوكوهاما إف سي مارينوس اللذين يلتقيان الأربعاء ذهابا على أرض الأول.

وخاض الهلال نصف نهائي الموسم الماضي عندما أمطر شباك الدحيل القطري بسباعية نظيفة قبل أن يخسر النهائي ضد أوراوا ريد دايموندز الياباني بتعادله 1-1 في المباراة الأولى ثم الخسارة بهدف نظيف في المباراة الثانية.

في حين كان آخر ظهور للعين في نصف نهائي عام 2016 عندها واجه الجيش القطري وتغلب عليه بنتيجة 3-1 ذهابا وتعادلا إيابا 2-2، ليتأهل إلى المباراة النهائية حيث خسر أمام تشونبوك هيونداي موتورز الكوري الجنوبي 3-2 بمجموع مباراتي الذهاب والإياب.

موعد مباراة العين والهلال في نصف نهائي دوري أبطال آسيا

تقام مباراة العين والهلال في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا الثلاثاء 16 أبريل/نيسان على ملعب هزاع بن زايد.

وتنطلق المواجهة الخليجية الساعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة، 20:00 بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة العين والهلال في نصف نهائي دوري أبطال آسيا

ستبث المباراة على قنوات بي إن سبورتس القطرية، (beIN Sports AFC HD).

ويمكن مشاهدة المباراة داخل المملكة العربية السعودية عبر قناة (SSC1 HD).