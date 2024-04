لاعبات برازيليات يرفضن عودة مدرب متهم بالتحرش

احتجت لاعبات من الأندية البرازيلية المحترفة للسيدات نهاية هذا الأسبوع على عودة مدرب سانتوس كليتون ليما، الذي اتهم العام الماضي بالتحرش الجنسي والأخلاقي من قبل العديد من الرياضيات.

والتقطت صور للاعبات أتلتيكو مينيرو وأميركا مينيرو وهن يغطين أفواههن، قبل انطلاق المباراة بينهن ضمن بطولة البرازيل للسيدات.

والتقطت الصور بشكل خاص لمدافعة أتلتيكو مينيرو، لايزا التي ترتدي القميص رقم 19 وهي تدير ظهرها، بينما قامت لاعبة من أميركا مينيرو برفع قميص النادي الذي يحمل نفس الرقم.

وفي وقت سابق هذا الأسبوع، أظهرت لاعبتان أخريان الرقم 19 على قمصانهما خلال لقاء بين بالميراس وآفاي كيندرمان.

