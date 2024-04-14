قطر تحتضن كأس آسيا تحت 23 عاما بين 15 أبريل و3 مايو

تشهد العاصمة القطرية الدوحة تنافس 16 منتخبا على لقب كأس آسيا تحت 23 عاما، والتي تنطلق غدا الاثنين وتستمر حتى الثالث من الشهر المقبل والتي ستكشف أيضا هويات 3 منتخبات تصل مباشرة إلى أولمبياد باريس 2024.

وبعد شهرين من اختتام نهائيات كأس آسيا 2023 في قطر، ستكون قطر محط اهتمام القارة، وذلك عندما تصبح أول دولة تستضيف مرتين نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاما، بعد أن استضافت البطولة عام 2016.

علاوة على ذلك، فإن المقاعد الخاصة بأولمبياد باريس 2024 ستكون متاحة لأصحاب المراكز الثلاثة الأولى، مع فرصة إضافية للفريق صاحب المركز الرابع من خلال خوضه مواجهة الملحق أمام منتخب غينيا ممثل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم في التاسع من مايو/أيار المقبل في باريس.

وفازت منتخبات مختلفة بكل نسخة من النسخ الخمس السابقة وهي:

العراق (2013).

اليابان (2016).

أوزبكستان (2018).

كوريا الجنوبية (2020).

السعودية (2022).

وإلى جانب هذا الخماسي، شارك منتخبان آخران فقط هما أستراليا والأردن، في كل نسخة من نسخ البطولة، في حين أن إندونيسيا هي المنتخب الوحيد الذي يشارك أول مرة هذا العام.

والتصفيات، التي أقيمت في سبتمبر/أيلول الماضي، قلصت عدد الفرق المكونة من 41 منتخبا إلى 15 منتخبا انضمت إلى البلد المضيف المتأهل تلقائيا، ووزعت المنتخبات المتأهلة على 4 مجموعات خلال القرعة النهائية للبطولة التي أقيمت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وتنطلق المباراة الأولى من البطولة غدا الاثنين، على ملعب "عبد الله بن خليفة" في الدوحة، بين ثنائي المجموعة الأولى أستراليا والأردن.

ويتطلع المنتخب الأسترالي، صاحب المركز الرابع عام 2022، إلى تحسين أفضل نتيجة له بعد الحصول على المركز الثالث في 2020، ويلتقي مع الأردن للمرة الثالثة في هذه المرحلة، بعد أن فاز سابقا عام 2022، وتعادل الفريقان عام 2016.

مواجهات المجموعة أ أستراليا🆚🇦🇺 الأردن🇯🇴

قطر 🆚 🇶🇦 إندونيسيا 🇮🇩

إندونيسيا🆚🇮🇩 أستراليا🇦🇺

الأردن🆚 🇯🇴 قطر 🇶🇦

قطر 🆚 🇶🇦 أستراليا🇦🇺

الأردن🆚🇯🇴 إندونيسيا 🇮🇩 ما هي المواجهة الأقوى؟ ✍🏼 اشترِ تذاكرك الآن وادعم منتخبك #كأس_آسيا_تحت23سنة#هَيّا_آسيا pic.twitter.com/2ugTlVBn95 — كأس آسيا تحت 23 سنة AFC قطر 2024 (@Qatar2023) April 12, 2024

وسيستمد منتخب النشامى تحت 23 عاما الإلهام من المسيرة التاريخية التي حققها المنتخب الأول ببلوغ نهائي كأس آسيا 2023، حيث يسعى للوصول إلى الأدوار الإقصائية للمرة الرابعة.

وبعد غيابها عن النسخة الأولى عام 2013، تشارك قطر في هذه البطولة للمرة الخامسة على التوالي، وسيستقبل أصحاب الأرض منتخب إندونيسيا في المباراة الثانية ضمن المجموعة الأولى، على ملعب "جاسم بن حمد" في الدوحة.

وحصول قطر على المركز الثالث عام 2018 هو أفضل نتيجة حققها العنابي، وهي أيضا المرة الأخيرة التي تجاوز فيها دور المجموعات، في حين يسعى الإندونيسيون إلى إحداث ضجة كبيرة بعد أن أصبحوا الفريق رقم 25 الذي يظهر في نهائيات هذه البطولة.

وتستمر المنافسات المُثيرة في اليوم التالي، 16 أبريل/نيسان، عندما تلعب منتخبات المجموعتين الثانية والثالثة.

مواجهات المجموعة ب اليابان 🆚 🇯🇵الصين 🇨🇳

كوريا الجنوبية🆚🇰🇷 الإمارات 🇦🇪

الإمارات🆚🇦🇪 اليابان 🇯🇵

الصين🆚 🇨🇳 كوريا الجنوبية 🇰🇷

اليابان 🇯🇵 كوريا الجنوبية 🇰🇷

الإمارات🆚 🇦🇪 الصين 🇨🇳 اشترِ تذاكرك الآن وادعم منتخبك #كأس_آسيا_تحت23سنة#هَيّا_آسيا pic.twitter.com/0lXanCr8Bc — كأس آسيا تحت 23 سنة AFC قطر 2024 (@Qatar2023) April 13, 2024

وعلى ملعب "جاسم بن حمد"، تلتقي اليابان الفائزة بلقب نسخة 2016 مع الصين للمرة الأولى، حيث تتطلع إلى التأهل الخامس إلى ربع النهائي، بينما تتطلع الصين، التي لم تشارك في نسخة 2022، للوصول إلى الأدوار الإقصائية للمرة الأولى على الإطلاق خلال مشاركتها الخمس السابقة.

وتجمع المواجهة الثانية في المجموعة الثانية بين كوريا الجنوبية والإمارات، على ملعب عبد الله بن خليفة.

ويعد "محاربو التايغوك الشباب" أبطال عام 2020، هم المنتخب الوحيد الذي وصل إلى ربع النهائي في كل نسخة من البطولة، وكان الخروج من دور الثمانية عام 2022 هو المرة الأولى التي يكون فيها المنتخب الكوري خارج المراكز الأربعة الأولى.

في المقابل، وصلت الإمارات، التي بلغت دور الثمانية 3 مرات (2013، 2016، 2020)، إلى نهائيات هذه البطولة للمرة الخامسة وتريد تعويض خروجها من دور المجموعات عام 2022.

وتنطلق منافسات المجموعة الثالثة، وذلك عندما يلتقي منتخبا العراق، الفائز بالنسخة الافتتاحية عام 2013، وتايلند على ملعب "الجنوب" المونديالي في الوكرة.

مواجهات المجموعة ج 🔥 العراق 🆚 🇮🇶 تايلاند 🇹🇭

السعودية 🆚 🇸🇦 طاجيكستان 🇹🇯

طاجيكستان 🆚 🇹🇯 العراق 🇮🇶

تايلاند 🆚 🇹🇭 السعودية 🇸🇦

تايلاند 🆚 🇹🇭 طاجيكستان 🇹🇯

السعودية 🆚 🇸🇦 العراق 🇮🇶 اشترِ تذاكرك الآن وادعم منتخبك 💪 #كأس_آسيا_تحت23سنة#هَيّا_آسيا pic.twitter.com/Jqg1AkFO7Q — كأس آسيا تحت 23 سنة AFC قطر 2024 (@Qatar2023) April 14, 2024

ويعد الوصول إلى دور الثمانية في ذلك العام هو أبعد ما وصل إليه التايلنديون على الإطلاق، وستكون المشاركة الثانية في الأدوار الإقصائية هي الهدف خلال ظهورهم الخامس.

وتبدأ السعودية، التي أصبحت أول منتخب في تاريخ هذه البطولة ترفع الكأس دون أن تهتز شباكها عام 2022، رحلة الدفاع عن لقبها على ملعب "خليفة الدولي" بملاقاة طاجيكستان.

وخسر المنتخب القادم من وسط آسيا في مواجهته السابقة في البطولة عام 2022 في أول ظهور له، ويسعى الآن للحصول على أول نقطة له على الإطلاق في النهائيات هذه المرة.

وتنطلق مباريات المجموعة الرابعة، في 17 أبريل/نيسان، حيث تلعب أوزبكستان أمام ماليزيا، على ملعب خليفة الدولي.

المنتخب الأوزبكي بطل نسخة عام 2018، وصاحب المركز الرابع في عام 2020 والوصيف عام 2022، يبحث عن إنجاز جديد في البطولة، حيث يواجه منتخب ماليزيا الذي حصل على بطاقة التأهل إلى النهائيات للمرة الثانية على التوالي، وذلك بعد وصوله إلى دور الثمانية في أول ظهور له في عام 2018.

من باعتقادك سيتأهل إلى المرحلة المقبلة من هذه المجموعة؟ 🤔#كأس_آسيا_تحت23سنة #هَيّا_آسيا #الطريق_إلى_باريس2024 pic.twitter.com/rgkia7yZ0U — كأس آسيا تحت 23 سنة AFC قطر 2024 (@Qatar2023) April 5, 2024

وتُختتم مباريات الجولة الأولى بلقاء فيتنام مع الكويت على ملعب الجنوب.

وسجل منتخب فيتنام أفضل إنجاز له عام 2018، باحتلاله المركز الثاني، ووصل إلى الأدوار الإقصائية للمرة الثانية عام 2022، عندما وصل إلى ربع النهائي. بينما يسعى "الأزرق الكويتي" لتحقيق أول فوز له على الإطلاق في دور المجموعات من خلال ظهوره الثالث في هذه البطولة.