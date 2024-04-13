رودري نجم مانشستر سيتي أفضل لاعب خط الوسط في البريميرليغ

اختير الإسباني رودري هيرنانديز نجم مانشستر سيتي، أفضل لاعب خط وسط في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

وأصبح رودري (27 عاما) لاعب خط وسط متكامل هذا الموسم وكان فعالا على طرفي الملعب، حيث سجل 8 أهداف وقدم 12 تمريرة حاسمة هذا الموسم.

وصُنف اللاعبون بناء على عوامل مثل استعادة الكرة والتفوق في الثنائيات.

We have created a Squawka Score for three different types of midfielder: ◉ No.6

◉ No.8

◉ No.10 Rodri is the only Premier League player that ranks in the top five for all of them in 2024. 😤 — Squawka (@Squawka) April 12, 2024

وكشفت شبكة "سكواكا" للإحصائيات الرياضية، أن النجم الإسباني تربع على عرش أفضل اللاعبين في المركز رقم "6" متفوقا على كل من:

باسكال غروس لاعب برايتون.

أليسكيز ماك أليستر لاعب ليفربول.

جورجينيو لاعب أرسنال.

إيف بيسوما لاعب توتنهام.

كما فرض نفسه أفضل لاعب رقم "8" في الدوري الممتاز متقدما على كل من:

ماك أليستر.

جيمس ماديسون لاعب توتنهام.

برونو غيمارايش لاعب نيوكاسل.

روس باركلي لاعب لوتون تاون.

في المقابل، تراجع الدولي الإسباني إلى المركز الخامس لأفضل اللاعبين في المركز رقم "10"، بينما حصل زميله في مانشستر سيتي فيل فودين على لقب الأفضل متقدما على:

كيفين دي بروين لاعب مانشستر سيتي.

مارتن أوديغارد لاعب أرسنال.

إيبيريشي إيز لاعب كريستال بالاس.

🚨 Manchester City want to tie Rodri down to a bumper new contract worth over £300,000-a-week. The midfielder's current deal runs out in 2027 and sees him earn £180,000-a-week. (Source: Sun Sport) pic.twitter.com/zQroq297Ry — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) April 8, 2024

وشارك رودري في 47 مباراة للنادي والمنتخب هذا الموسم، وفضّل المدرب الإسباني بيب غوارديولا إراحته في مواجهة لوتون تاون اليوم في الجولة الـ33 من البريميرليغ.

وعلّق المدرب بيب غوارديولا على ذلك: "بالنظر إلى مبارياتنا ستدرك مدى أهمية رودري وخاصة الجودة التي يقدمها، ولدي شعور بأن المباريات التي عانى خلالها من الإرهاق أمام كريستال بالاس وريال مدريد، كان مستواه أفضل في الشوط الثاني، حيث ركض بصورة أكبر وتمتع بدقة أكبر".

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثالث برصيد 70 نقطة بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بفارق نقطة عن كل من ليفربول، الوصيف، وأرسنال، المتصدر.