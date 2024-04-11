تعليق "طبقي".. قناة إسبانية تسيء للأمين جمال لاعب برشلونة

اعتذر الأرجنتيني خيرمان بورغوس، المدرب المساعد السابق لأتلتيكو مدريد الإسباني، لإدلائه بتعليق مسيء بحق جناح برشلونة الأمين جمال خلال مواجهة باريس سان جيرمان الفرنسي، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وبعد رؤية اللاعب المراهق يتلاعب بالكرة في فترة الإحماء، قال بورغوس الذي يعمل معلقا لقناة "موفيستار" الإسبانية إن ابن الـ16 "سينتهي به الأمر عند إشارات المرور"، ملمحا إلى تسوّله من أجل الحصول على المال عبر القيام بحركات استعراضية.

Germán Burgos en Vomistar en el pre-partido: 'Si (Lamine) no triunfa, siempre puede hacer malabares en un semáforo'.

Por ello, Barça y PSG no han dado declaraciones a Movistar+, pero Susana Guasch ha mantenido en el plató al racista-clasista de 💩.

Lo están borrando. Que rule❤️🔃 pic.twitter.com/bybCQb0mjo — La tarambana republicana (@la_tarambana) April 10, 2024

ووصفت الصحف الإسبانية التعليق بـ"الطبقي"، وذكّر بالجذور المتواضعة للدولي الإسباني، وهو من والد مغربي وأم غينية استوائية، نشأ في حي روكافوندا الشعبي في كتالونيا.

واضطر المساعد السابق للمدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني، إلى الاعتذار بعد مقاطعة الفريقين مقابلات ما بعد المباراة التي انتهت بفوز برشلونة 3-2 في باريس، معبرين عن احتجاجهما.

وقال بورغوس (54 عاما) لموفيستار "إذا شعر أحدهم بالإهانة، فأنا اعتذر علنا. في هذه الأوقات الصعبة، يجب التأقلم مع كل شيء وهذا ما نقوم به".

ونشر بورغوس بعدها إعلانا، في حسابه على إنستغرام، يكرّر فيه اعتذاره "لم تكن لدي نية إيذاء الأمين جمال بأي شكل من الأشكال، ولا برشلونة، أو اللاعبين، أو يويفا (الاتحاد الأوروبي لكرة القدم) أو (موفيستار) حيث أعمل".

وتابع "ألقيت نكتة حول صفاته وأشدت بفضائله، لم أتحدّث بأي شكل من الأشكال عن أي عرق أو طبقية".

وقدّمت موفيستار بدورها اعتذارها على التعليق الذي استهدف الموهبة الصاعدة بسرعة صاروخية في سماء الكرة الإسبانية وأصغر هداف في تاريخ المنتخب الأحمر.