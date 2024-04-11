إنهاء لتقليد عريق.. جوائز مالية للفائزين بالميداليات الذهبية في أولمبياد باريس

أعلن الاتحاد الدولي لألعاب القوى -اليوم الأربعاء- أنه يعتزم تقديم جوائز مالية في الأولمبياد بدءا من دورة ألعاب باريس 2024 ليصبح أول اتحاد رياضي دولي يمنح جوائز مالية في إحدى دورات الألعاب الأولمبية.

ويحصل الرياضيون الأولمبيون في العادة على مكافآت نقدية، وأحيانا غير نقدية، فقط من بلدانهم مقابل الحصول على إحدى الميداليات.

وسيخصص الاتحاد الدولي لألعاب القوى مبلغ 2.4 مليون دولار من مخصصات إيرادات اللجنة الأولمبية الدولية لمكافأة الرياضيين الذين يفوزون بميداليات ذهبية في كل من منافسات ألعاب القوى الـ48 التي ستقام في باريس، حيث سينال كل بطل أولمبي 50 ألف دولار.

World Athletics to award prize money for Olympic gold medals ▪️ $50,000 for gold medalists in each athletics event at Paris Olympics. ▪️ Total prize fund of $2.4 million sourced from IOC revenue share. ▪️ Move described as a "pivotal moment" for the sport by World Athletics… pic.twitter.com/GzoJDjsGiw — WE News English (@WENewsEnglish) April 10, 2024

وتهدف الخطة لتوسيع نطاق الجوائز المالية للفائزين بالميداليات الفضية والبرونزية الأولمبية في دورة الألعاب التالية التي ستجرى في لوس أنجلوس عام 2028.

ورفض سيباستيان كو، رئيس الاتحاد الدولي لألعاب القوى، الذي فاز بذهبية سباق 1500 متر في أولمبياد 1980 و1984، فكرة أن الخطة الجديدة ستقوض أخلاقيات الهواة.

وقال كو "يعتبر تقديم جوائز مالية للفائزين بالميداليات الذهبية الأولمبية لحظة محورية للاتحاد ولرياضة ألعاب القوى بوجه عام، مما يؤكد التزامنا بتمكين الرياضيين والاعتراف بالدور الحاسم الذي يلعبونه في نجاح أي دورة ألعاب أولمبية".

وأضاف كو "إنه استمرار لرحلة بدأناها عام 2015، والتي ترى أن كل الأموال التي يتلقاها الاتحاد الدولي لألعاب القوى من اللجنة الأولمبية الدولية للألعاب الأولمبية تعود مباشرة إلى رياضتنا".

تعتبر ألعاب القوى أكبر رياضة في الألعاب الأولمبية من حيث عدد المشاركين ومشاهدي التلفزيون، لكن الغالبية العظمى من الرياضيين، بما في ذلك العديد من الحائزين على الميداليات، يواجهون صراعا مستمرا من أجل التمويل.

وتقام دورة الألعاب الأولمبية في باريس من الـ26 يوليو/تموز إلى الـ11 من أغسطس/آب المقبلين.