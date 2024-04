إنهاء لتقليد عريق.. جوائز مالية للفائزين بالميداليات الذهبية في أولمبياد باريس

أعلن الاتحاد الدولي لألعاب القوى -اليوم الأربعاء- أنه يعتزم تقديم جوائز مالية في الأولمبياد بدءا من دورة ألعاب باريس 2024 ليصبح أول اتحاد رياضي دولي يمنح جوائز مالية في إحدى دورات الألعاب الأولمبية.

ويحصل الرياضيون الأولمبيون في العادة على مكافآت نقدية، وأحيانا غير نقدية، فقط من بلدانهم مقابل الحصول على إحدى الميداليات.

وسيخصص الاتحاد الدولي لألعاب القوى مبلغ 2.4 مليون دولار من مخصصات إيرادات اللجنة الأولمبية الدولية لمكافأة الرياضيين الذين يفوزون بميداليات ذهبية في كل من منافسات ألعاب القوى الـ48 التي ستقام في باريس، حيث سينال كل بطل أولمبي 50 ألف دولار.

World Athletics to award prize money for Olympic gold medals

▪️ $50,000 for gold medalists in each athletics event at Paris Olympics.

▪️ Total prize fund of $2.4 million sourced from IOC revenue share.

▪️ Move described as a "pivotal moment" for the sport by World Athletics… pic.twitter.com/GzoJDjsGiw

— WE News English (@WENewsEnglish) April 10, 2024