شاهد.. لوم غوارديولا لغريليش يثير استغراب الجماهير واستنكار الإعلام

أثار اللوم الشديد من بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي للاعبه جاك غريليش بعد نهاية المباراة أمام أرسنال بالتعادل السلبي مساء الأحد في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم استغراب واستنكار الجماهير والمحللين.

وأظهرت لقطات مصورة غوارديولا وهو يلوم غريليش على أرض الملعب عقب صفارة النهاية بتوجيه نصائح لما كان يجب أن يفعله لتفادي الأخطاء التي وقع فيها، وأظهر اللاعب احتراما شديدا، إذ اكتفى بالإنصات إلى مدربه الذي لم يقبل محاولاته للتبرير.

"Go down the tunnel! He shouldn't be on the PITCH!"@richardajkeys tells us how he feels about Pep Guardiola! #beINPL #MCIARS #MCFC pic.twitter.com/7gz9DP5dnv

— beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) March 31, 2024